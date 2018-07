Le gouvernement du Canada octroie des subventions de recherche pour réduire les émissions atmosphériques du transport ferroviaire







RIMOUSKI, QC, le 12 juill. 2018 Une croissance propre est essentielle au réseau de transport du Canada; elle nous permet d'atteindre nos objectifs de réduction des émissions, de faire croître notre économie et d'améliorer notre résilience face à un climat changeant. Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la qualité de l'air et à garantir que les Canadiens ont des collectivités saines où vivre, travailler et élever leur famille.

À cette fin, Transports Canada a mis sur pied le Programme de subventions de recherche sur le transport ferroviaire écologique. Le Programme offre du financement pour appuyer les programmes de recherche universitaire qui mettent au point des technologies et des pratiques visant à réduire les émissions atmosphériques du secteur ferroviaire.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui un investissement de 25 000 $ offert à l'Université du Québec à Rimouski pour appuyer un projet d'application de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité énergétique du transport ferroviaire. Le projet vise à étudier les nouvelles technologies de réduction des émissions du secteur ferroviaire, entre autres un groupe électrogène à vitesse variable et un système unique de stockage de la chaleur. Ces technologies pourraient aider à réduire la consommation de carburant de jusqu'à 10 % dans certaines applications ferroviaires.

Citation

« Je suis heureux que nous prenions des mesures concrètes pour progresser vers une économie plus propre et plus novatrice qui réduit les émissions et protège l'environnement. Nos efforts en matière de transports propres permettront de réduire les émissions, d'améliorer la santé humaine et d'offrir des avantages environnementaux tout en appuyant une croissance propre et en créant des emplois pour les Canadiens. Nous profiterons tous de la réduction des émissions du secteur ferroviaire et du soutien de la recherche sur des technologies nouvelles et émergentes. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Programme de subventions de recherche sur le transport ferroviaire écologique offre du financement pour appuyer les programmes de recherche universitaire qui mettent au point des technologies et des pratiques nouvelles visant à réduire les émissions atmosphériques du secteur ferroviaire.

Dans le cadre du cinquième cycle du Programme, 10 projets de recherche recevront une subvention pouvant aller jusqu'à 25 000 $.

Document d'information

Programme de subventions de recherche sur le transport ferroviaire écologique (5e cycle)

Lien connexe

Programme de subventions de recherche sur le transport ferroviaire écologique

