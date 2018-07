Dévoilement de l'équipe de CityNews Montreal, qui sera en ondes à compter du 3 septembre







- Akil Alleyne, Andrew Brennan, Emily Campbell et Giordano Cescutti se joignent à CityNews Montreal à titre de vidéojournalistes -

- Les résidants locaux seront au courant des manchettes de la journée grâce à des bulletins de nouvelles d'une heure diffusés 7 jours sur 7 à 18 h et à 23 h (HE) -

MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW/ - À compter du lundi 3 septembre, les Montréalais découvriront une nouvelle approche pour les nouvelles locales avec le lancement de CityNews Montreal. En plongeant dans la communauté montréalaise, les vidéojournalistes se mettront à la recherche des histoires hyperlocales qui comptent le plus pour la ville. Ils nous les présenteront en soirée pendant les bulletins de nouvelles CityNews, avec Akil Alleyne, Andrew Brennan, Emily Campbell et Giordano Cescutti.

Le lancement de CityNews Montreal le 3 septembre coïncidera avec celui d'émissions CityNews apparentées à Calgary et à Vancouver. À compter du 3 septembre, les téléspectateurs de 6 des plus grands marchés du Canada - Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver - pourront voir des bulletins de nouvelles d'une heure présentant une perspective unique sur les histoires locales les plus importantes pendant CityNews at Six 18 h et CityNews Tonight à 23 h, heure locale, et ce, 7 jours sur 7.

« Nous sommes ravis d'ajouter de nouvelles voix à notre équipe de CityNews et au paysage de l'actualité d'ici, à Montréal, » a annoncé Melanie Porco, productrice en chef, CityNews Montreal et Breakfast Television Montreal. « L'équipe a hâte de présenter des histoires originales qui sont axées sur les téléspectateurs et qui représentent véritablement notre métropole. »

Voici la nouvelle équipe de CityNews Montreal :

Akil Alleyne - Alleyne est diplômé de l'université de Princeton et de la faculté de droit Benjamin N. Cardozo, où il a étudié le droit constitutionnel et international. Auparavant, il a occupé le poste d'associé de recherche et des programmes pour la Foundation for Individual Rights in Education (FIRE). Il a aussi travaillé à la production et à la rédaction chez CBC.

Andrew Brennan - Journaliste depuis peu à l'émission Breakfast Television Montreal, Andrew Brennan continuera à susciter l'intérêt local des Montréalais au bulletin CityNews. Au cours des 5 dernières années, Andrew Brennan a été présentateur de nouvelles et journaliste chez CJAD 800. Il a obtenu un double diplôme en communications et en journalisme de l'Université Concordia.

Emily Campbell - Vidéojournaliste expérimentée, Emily Campbell a travaillé tout récemment en tant que journaliste et présentatrice de nouvelles chez CJAD 800, et son travail a été présenté sur CNN.

Giordano Cescutti - Titulaire d'un baccalauréat ès arts en journalisme de l'Université Concordia, Giordano Cescutti est récipiendaire de la bourse d'études Sportsnet en journalisme sportif pour souligner l'excellence de son travail en tant que journaliste et de ses reportages sportifs. Il a travaillé auparavant à MAtv, au journal montréalais The Gazette et à CJLO 1690AM, où il a coanimé et produit une émission?débat sportive primée, The Starting Rotation.

