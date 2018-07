Développement économique de la région de la Mauricie - Appuis gouvernementaux de plus de 1,3 M$ accordés à Jenik Manufacturier de Trois-Rivières







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont accordé respectivement 1 092 275 $ et 211 759 $ à l'entreprise Jenik Manufacturier, spécialisée dans la fabrication de camions passerelles, pour soutenir son démarrage. Ce projet a généré des investissements totaux de 2 461 700 $ et a permis de créer dix emplois en Mauricie.

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, et le député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. David Lametti, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet se divisait en quatre volets :

la construction d'un bâtiment et l'acquisition d'équipements nécessaires à la fabrication, à la modification et à l'entretien de camions passerelles;

le développement de modèles de produits personnalisés et la conception de produits en série;

la commercialisation de produits sur les marchés canadien et américain;

l'acquisition d'un brevet.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation a consenti un prêt de 390 000 $ et une contribution financière non remboursable de 197 275 $, issus du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. De son côté, Investissement Québec a accordé un prêt de 505 000 $ à même ses fonds propres. Enfin, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a versé une contribution remboursable de 211 759 $, ce qui a permis à l'entreprise d'acquérir des équipements et de couvrir les frais de commercialisation et d'acquisition de brevet.

Citations :

« Grâce à notre appui, Jenik Manufacturier peut offrir à ses clients des services de conception et de design adaptés à leurs besoins, en plus de promouvoir ses produits en Amérique du Nord. C'est donc tout le savoir-faire de notre région qui rayonne au-delà de nos frontières, et nous en sommes très fiers! »

Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions

« Les entrepreneurs québécois et canadiens sont des piliers de notre économie. Afin d'assurer le développement et la croissance de leurs entreprises, ils doivent pouvoir compter sur les meilleurs équipements et avoir accès aux marchés internationaux. Dans cette optique, je me réjouis de l'aide que le gouvernement du Canada a accordée à Jenik Manufacturier. »

David Lametti, secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« La Mauricie compte de nombreux entrepreneurs motivés et déterminés à démarrer leur entreprise, à l'instar de Jenik Manufacturier. L'expertise et les connaissances de la direction représentent des atouts incontournables pour l'entreprise et l'amènent à répondre adéquatement à la demande nord-américaine. »

Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre gouvernement s'assure de donner aux entreprises de toutes les régions du Québec les outils et les leviers nécessaires à la réalisation de leurs projets, et ce, à chacune des étapes de leur croissance, de façon à ce qu'elles puissent faire face à la concurrence grandissante et prospérer davantage. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent augmenter leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Jenik Manufacturier, une entreprise créative et dynamique qui contribue à la vitalité économique de la région et de l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Il est important pour notre gouvernement de soutenir les entreprises. C'est pourquoi je suis très heureux de l'annonce de ce projet, qui a permis à Jenik Manufacturier de se développer, de prospérer et de devenir un acteur important de l'économie locale. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice--?Champlain et ministre du Commerce international

« En concevant une machinerie plus efficace et adaptée à notre climat, Jenik Manufacturier se démarque et répond mieux aux besoins spécifiques de sa clientèle nord-américaine. Notre financement a permis d'appuyer la création d'une PME manufacturière innovante qui, tout en contribuant au développement économique de la Mauricie, a le potentiel d'être un leader de son industrie. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Jenik Manufacturier est une nouvelle PME innovante qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de passerelles d'inspection, de nacelles, de paniers et d'autres accessoires destinés aux camions passerelles. Les entreprises privées, les firmes d'ingénierie, les municipalités, Hydro-Québec et différents ministères utilisent ce type de camions pour effectuer l'inspection de structures comme des ponts ou des viaducs.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

