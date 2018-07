Une première dans la grande région métropolitaine - 40 vélos à assistance électrique en libre-service à Laval







LAVAL, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Un nouveau projet à l'essai de vélos à assistance électrique en libre-service sur le territoire de Laval a été inauguré aujourd'hui. En effet, la Société de transport de Laval (STL) et l'entreprise beauceronne Bewegen ont annoncé la mise en place de Bewegen Laval. Ces deux sociétés québécoises unissent leurs forces pour la réalisation de cette initiative en vigueur dès aujourd'hui sur quatre points d'accès du réseau de la STL : la station intermodale de la Concorde et les terminus Cartier, Montmorency et Le Carrefour. Avec ces 40 vélos disponibles, Laval devient la première ville dans la grande région métropolitaine à faire l'essai d'un aussi important parc de vélos électriques sur son territoire.

C'est la compagnie québécoise Bewegen, leader novateur dans l'industrie du design de vélo et de la conception de vélos en libre-service, dont le concept a été implanté dans plus de 20 villes d'Europe et des États-Unis, qui est derrière ce projet. Bewegen assurera d'ailleurs le fonctionnement et l'entretien des vélos.

Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Trois façons d'utiliser Bewegen

L'utilisation des vélos Bewegen est simple : tous les citoyens de 18 ans et plus peuvent devenir membres en s'abonnant à différents forfaits en ligne au laval.bewegen.com. Ils recevront une carte magnétique qui servira à débarrer les vélos lors de l'utilisation. Il est également possible de se procurer un abonnement et d'utiliser les vélos de manière occasionnelle directement à la borne interactive à l'une des quatre stations participantes. Finalement, l'application mobile Bewegen Laval permet aussi d'utiliser le service de vélo-partage. À noter que le port du casque de vélo est obligatoire.

Citations

«?Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui favorisent la création de collectivités durables. En investissant dans ce projet pilote de vélos électriques, le gouvernement du Canada appuie des initiatives innovatrices pour améliorer la mobilité des résidents et réduire les émissions de gaz à effet de serre?», souligne le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités,

M. Marc Miller.

«?Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer à cette réalisation de la STL. Avec ce système de vélos électriques en libre-service, la STL contribue non seulement à propager l'innovation en matière de transport, une première de cette ampleur dans la grande région de Montréal, mais elle se dote d'une infrastructure efficace, rapide, sans émission de gaz à effet de serre et à la fine pointe de la technologie. Je suis fier d'annoncer que trois des quatre stations à l'essai, soit les stations de la Concorde, Cartier et Montmorency, seront chez nous, à Laval-des-Rapides?», indique M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin.

« Ce projet s'inscrit dans la volonté de la STL d'encourager la mobilité active tout en proposant des habitudes de mobilité novatrices en symbiose avec le développement urbain et les milieux de vie », affirme David De Cotis, président du conseil d'administration de la STL. « Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à ce projet avec Bewegen, qui vient bonifier notre offre de service en transport collectif pour la communauté lavalloise, tout en poursuivant nos objectifs d'électrification de notre réseau », conclut M. De Cotis.

« Bewegen est fière de déployer notre premier système d'envergure chez nous, au Québec. C'est un projet qui a une valeur sentimentale pour nous. Bewegen Laval aura un impact positif sur les saines habitudes de vie des Lavallois. En effet, les vélos à assistance électrique permettent à plus de gens d'utiliser ce transport actif, peu importe leur niveau de forme physique et leur âge. Avec ce projet, nous souhaitons démontrer que notre système est un atout pour les villes québécoises », mentionne Alain Ayotte, co-fondateur et président de Bewegen.

« L'implantation de vélos électriques en libre-service s'inscrit pleinement dans notre volonté de développer et bonifier le réseau de pistes cyclables à Laval. Avec cet ajout, les Lavallois obtiennent une offre concurrentielle et à la fine pointe de la technologie pour faciliter leurs déplacements », affirme Marc Demers, maire de Laval.

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui, dans l'ensemble, réalise plus de 20 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord, grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds 100 % électrique à rouler au Canada, depuis 2013, et à son Système d'information aux voyageurs (SIV), qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire en temps réel des prochains passages de ses autobus. En 2017, la STL a lancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au Canada, et a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca

À propos de Bewegen

Technologies Bewegen, entreprise québécoise, s'illustre comme leader mondial dans l'univers du vélo en libre-service depuis 2014. Technologies Bewegen est une entreprise émergente qui contribue à l'innovation de la nouvelle génération d'un système de vélo en libre-service à assistance électrique, entièrement conçu et construit à Saint-Georges de Beauce. La technologie innovatrice de Bewegen a donné lieu à des réalisations importantes dans l'industrie. Bewegen compte sur une flotte de vélos en libre-service - Pedelec - dans plus de 20 villes mondialement.

