Druide amasse 67 000 $ pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie

MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Druide informatique et sa filiale, les Éditions Druide, tenaient le 5 juin dernier la dixième édition de leur Classique de golf au profit de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. La journée et la campagne menée dans la foulée ont permis d'amasser 67 000 $, portant ainsi à près de 440 000 $ le total des sommes recueillies pour la Fondation PGL depuis la naissance de la Classique Druide.

L'argent amassé cette année permettra à la Fondation de soutenir les trois cantines scolaires qu'elle a instaurées au Mali. Chacune des cantines est prise en charge par un comité composé de femmes de la communauté qui veille à l'achat de denrées provenant de la région - ce qui encourage le développement économique local - ainsi qu'à la préparation et à la distribution des repas aux écoliers. Ce programme favorise également l'égalité entre les sexes en invitant les parents à envoyer non seulement les garçons à l'école, mais aussi les filles qui, souvent, n'ont pas accès à l'éducation.

Pour aider à recueillir cette somme de 67 000 $, Druide s'était engagée à verser un dollar pour chaque dollar versé par ses clients, ses partenaires et ses employés, jusqu'à concurrence de 25 000 $. Par cet engagement, Druide a imaginé une façon originale de célébrer son 25e anniversaire et de soutenir encore plus fermement, avec l'appui de toute la communauté druidique, ces gens et ces villages qui ont la langue française en partage. Druide remercie tous les participants et donateurs ayant contribué au succès connu cette année.

Druide tient également à souligner la grande perte causée par le décès de Paul Gérin-Lajoie. Alors que le Québec tout entier se prépare à rendre un dernier hommage à monsieur Gérin-Lajoie lors de funérailles nationales, Druide adresse ses vives condoléances à la famille et aux proches de cet homme d'exception qui nous a tant donné. Avocat de formation, il a contribué à la création du ministère de l'Éducation dont il fut le premier titulaire en 1964. On lui doit notamment la scolarisation gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans, la création des polyvalentes et un système de prêts et bourses pour les études supérieures. Admirable défenseur de l'éducation et de l'alphabétisation, Paul Gérin-Lajoie aura fait de l'accès au savoir, dans toute la francophonie, la mission de sa vie.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l'éducation des enfants et à l'alphabétisation des adultes dans les pays les plus démunis de la francophonie. Elle s'est aussi donné le mandat d'éveiller les jeunes Canadiens aux réalités internationales. Au Québec, la Fondation Paul Gérin-Lajoie est surtout reconnue pour sa Dictée P.G.L. Ailleurs, ce sont ses programmes de parrainage, ses Éducateurs sans frontières et ses écoles qui font sa notoriété.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

