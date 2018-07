Jazz accueille EVAS Air au sein de son programme La Passerelle Jazz







HALIFAX, le 12 juill. 2018 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer qu'elle a signé une entente avec Exploits Valley Air Services (« EVAS »), dont le siège se trouve à Gander, afin que le transporteur devienne la dix-neuvième organisation participant au programme La Passerelle Jazz. Le partenariat a été souligné plus tôt aujourd'hui à l'aéroport international de Gander lors d'un événement auquel ont participé des employés de Jazz et d'EVAS.

« Nous sommes très heureux d'offrir le programme La Passerelle Jazz à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à l'ajout d'EVAS au sein du programme, a déclaré Cal Purves, directeur - Opérations aériennes de Jazz. Cette entente offre une excellente occasion aux pilotes de Gander de faire progresser leur carrière et constitue un élément de motivation pour ceux et celles qui envisagent une carrière à titre de pilote de ligne professionnel. »

L'entente comprend deux volets :

D'abord, Jazz présentera à EVAS des diplômés de haut niveau ayant pris part au programme La Passerelle Jazz à l'un des collèges et universités offrant des programmes d'aviation auxquels elle est associée. Ces diplômés auront la possibilité de passer à des postes de copilote à EVAS.

Deuxièmement, le programme La Passerelle Jazz offrira un cheminement de carrière direct aux pilotes d'EVAS qualifiés et de haut niveau, qui auront ainsi la possibilité de passer à des postes de copilote à Jazz. Par la suite, ce cheminement de carrière pourrait se poursuivre pour les pilotes d'EVAS qui souhaitent exploiter des vols à Air Canada grâce au programme de mobilité des pilotes de Jazz.

Les ententes conclues avec treize collèges et universités ainsi qu'avec six organisations de l'industrie, dont EVAS, permettent à La Passerelle Jazz de proposer aux diplômés en aviation un autre cheminement menant à une carrière de pilote.

« EVAS est ravie de se joindre au programme La Passerelle Jazz, a déclaré Patrick White, président et chef de la direction d'EVAS. Cette entente représente une étape très importante en ce qui concerne la formation au pilotage à Gander. Les avantages pour notre compagnie sont considérables. D'une part, le programme fournit à EVAS de nouveaux pilotes qualifiés et, d'autre part, il offre la possibilité à nos pilotes actuels de faire progresser leur carrière. »

Lien entre La Passerelle Jazz et Air Canada

Jazz est la partenaire régionale la plus importante et la plus ancienne d'Air Canada ; elle exploite environ 700 vols par jour et fait partie intégrante de la stratégie et de la présence de la société dans le marché nord-américain. Jazz est fière d'offrir le service Air Canada Express à destination de 77 villes du Canada et des États-Unis au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions.

Grâce à l'entente conclue entre Jazz et Air Canada, une carrière de pilote professionnel à Jazz offre un cheminement plus rapide vers l'exploitation de vols à Air Canada. Jusqu'à 80 % des pilotes d'Air Canada ont travaillé au sein des partenaires Air Canada Express ; la majorité provient de Jazz. Jusqu'à maintenant, 450 pilotes de Jazz sont passés à Air Canada en vertu de notre programme de mobilité des pilotes.

À propos du programme La Passerelle Jazz

Depuis onze ans, Jazz participe activement à la conception des programmes et de la formation des futurs pilotes professionnels au Canada en s'associant à des collèges et universités offrant des programmes d'aviation. En 2015, le programme a été renommé La Passerelle Jazz. À ce jour, Jazz a annoncé la conclusion d'ententes avec les dix-neuf établissements d'enseignement et organisations suivants :

Collèges, écoles et universités offrant des programmes d'aviation :

Collège Algonquin

Brampton Flight Centre

Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi

Collège Air Richelieu

Collège Conestoga de technologie et d'enseignement supérieur

Collège Confederation

Université Mount Royal

Collège Okanagan

Ottawa Aviation Services

Collège Sault

Collège Seneca

Université de Waterloo

Université Western Ontario

Organisations de l'industrie :

Ligue des cadets de l'Air du Canada

Air Canada

Bearskin Airlines

Keewatin Air LP

Wasaya Airways

EVAS

Pour en savoir plus, consultez le site https://flyjazz.ca/fr/carrieres/pilotes/programmelapasserelle/.

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Elle est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz exploite plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 500 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz Aviation S.E.C. exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, des marchés à faible trafic ainsi que des marchés à trafic élevé pendant les périodes hors pointe à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier. Les Services techniques Jazz fournissent leurs services à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

À propos d'EVAS

EVAS est une compagnie d'aviation dont le siège se trouve à l'Aéroport international de Gander (YQX), à Terre-Neuve. Elle possède aussi une base à l'Aéroport international Stanfield de Halifax (YHZ), en Nouvelle-Écosse.

EVAS offre une variété de services d'aviation dans les provinces de l'Atlantique depuis plus de 20 ans, dont des vols nolisés pour les entreprises, le transport de fret aérien et les transferts par ambulance aérienne. En outre, EVAS est un transporteur Air Canada Express et assure plusieurs vols quotidiens à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec.

