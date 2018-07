Dimetis lance une nouvelle version de sa solution multifournisseur Boss Broadcast Manager







DIETZENBACH, Allemagne, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Dimetis GmbH (www.dimetis.com), développeur leader de logiciels pour la diffusion et les médias, ainsi que de solutions d'automatisation des OSS, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version majeure de BOSS BROADCAST Managertm, solution complète de gestion des diffusions ainsi que de production et contrôle à distance pour les sociétés de diffusion telles que CBS, ABC/Disney, NBC, Sinclair, Univision, Telemundo, Tribune, ARD, et SRG.

BOSS BROADCAST Manager de Dimetis est une plateforme logicielle complète de gestion et de contrôle des diffusions, permettant de surveiller, configurer et contrôler les installations de streaming, les centres multiplex, les IPTV, la diffusion vidéo numérique (Digital Video Broadcasting, DVB) et les systèmes de télévision avancés (ATSC/HDTV). Il s'agit d'une application logicielle de gestion des réseaux de diffusion véritablement multifournisseur, qui peut contrôler un grand nombre d'appareils quels que soient le fabricant et la technologie, tout en masquant la complexité pour l'utilisateur. Parmi les caractéristiques uniques de la solution figurent :

Nouvelle gestion de la configuration - configuration plus facile pour l'ensemble des composants, métadonnées, et signaux du réseau grâce à des flux de travail automatisés.

- configuration plus facile pour l'ensemble des composants, métadonnées, et signaux du réseau grâce à des flux de travail automatisés. Programmateur d'événements - programmation et lancement de modifications de configuration multiplex face aux limites des événements. Ceci permet de configurer jusqu'à 18 services de manière automatique et simultanée.

- programmation et lancement de modifications de configuration multiplex face aux limites des événements. Ceci permet de configurer jusqu'à 18 services de manière automatique et simultanée. Nouvelle gestion des incidents - le moteur de corrélation d'erreur lance automatiquement un processus de commutation de redondance en cas de panne, afin d'améliorer la qualité de service. L'analyse améliorée des causes profondes fournit une solide résolution des problèmes.

- le moteur de corrélation d'erreur lance automatiquement un processus de commutation de redondance en cas de panne, afin d'améliorer la qualité de service. L'analyse améliorée des causes profondes fournit une solide résolution des problèmes. Inventaire - permet de conserver les informations en temps réel de l'ensemble de l'installation du réseau de diffusion (à la fois physique et logique).

- permet de conserver les informations en temps réel de l'ensemble de l'installation du réseau de diffusion (à la fois physique et logique). Moteur d'activation - utilise la séquence de configuration depuis l'inventaire, et communique avec les appareils ou les gestionnaires d'éléments respectifs en utilisant différents protocoles. L'activation peut être déclenchée par le programmateur d'événements ou par la gestion des incidents.

« La plateforme BOSS BROADCAST Manager de Dimetis nous permet de gérer nos opérations de diffusion de manière plus efficace », a déclaré M. Gerd Schwager, en charge de la distribution des programmes auprès du diffuseur ARD allemand Südwestrundfunk (SWR) à Baden-Baden. « C'est tout à fait remarquable qu'ils puissent gérer de multiples fournisseurs dans un réseau de diffusion, et nous sommes impatients d'utiliser le nouveau programmateur d'événements. »

« Nous sommes ravis de proposer les nouvelles fonctionnalités de BOSS BROADCAST Manager dans le cadre de notre gamme de solutions, qui aide les diffuseurs à rationaliser leur activité », a déclaré M. Thomas Will, PDG de Dimetis, GmbH. « Nous nous engageons à développer des solutions qui améliorent le flux de travail, les efficiences opérationnelles et en fin de compte la santé financière de nos clients. »

À propos de Dimetis

Rationalisation des opérations - depuis plus de 18 ans Dimetis développe des outils de classe mondiale pour l'automatisation des flux de travail des médias, l'orchestration des flux de travail vidéo, les flux de travail de post-production, l'orchestration NFV/SDN et bien plus encore. Dimetis est un fournisseur véritablement global, qui interagit et collabore avec tous les prestataires, équipements informatiques ou logiciels.

La clientèle mondiale établie de Dimetis inclut des diffuseurs tels qu'ARD et ZDF en Allemagne, ainsi que RAS et Rai Way en Italie, et les opérateurs de réseaux AT&T, A1 Telekom Autriche, GlobeCast France, Hibernia (États-Unis et Europe), Telstra Australie, et Telenor Norkring Norvège. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.dimetis.com.

Contact médias :

M. Glenn Booth

Vice-président du marketing, Dimetis

gbooth@dimetis.com

+1 (720) 253-5706

