nChain obtient trois brevets pour la gestion des droits numériques utilisant la chaîne de blocs

LONDRES, 12 juillet 2018 /CNW/ - nChain, le chef de file mondial de la recherche et du développement de technologies à chaîne de blocs, est heureux d'annoncer l'octroi de trois autres brevets par l'Office européen des brevets. Ces trois brevets, délivrés le 11 juillet 2018, sont autant de moyens pour faire appliquer les droits numériques par l'entremise de l'utilisation de la technologie de chaîne de blocs.

L'une des principales possibilités qu'offre la chaîne de blocs du Bitcoin Cash (BCH) est sa capacité à aplanir le paysage commercial en supprimant les intermédiaires inutiles lors d'une transaction. La gestion des droits numériques est un marché au sein duquel résident des occasions permettant de mettre directement en relation les consommateurs et les producteurs de contenu tout en veillant à ce qu'ils soient récompensés pour leur créativité. Les trois nouveaux brevets octroyés à nChain couvrent des inventions qui facilitent ces possibilités grâce à l'utilisation de la technologie de chaîne de blocs.

(1) Le brevet européen portant le numéro EP3295349 s'intitule « Procédé et système de vérification de l'intégrité d'un actif numérique à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'un grand livre distribué poste à poste ». L'invention se sert d'une transaction Bitcoin Cash standard incluant des métadonnées additionnelles pour renvoyer à une entrée au sein d'une table de hachage distribuée (THD) externe, où les signatures de l'actif numérique, en plus des signatures de la THD et de celles de la transaction de la chaîne de blocs en tant que telle, doivent correspondre pour démontrer l'intégrité de l'actif.

(2) Le brevet européen portant le numéro EP3295362 s'intitule « Procédé et système de vérification de la propriété d'un actif numérique à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'un grand livre distribué poste à poste ». L'invention s'appuie sur la technique de la première invention citée ci-dessus (EP3295349) pour ajouter un autre ensemble d'opérations cryptographiques permettant de valider la propriété actuelle de l'actif numérique.

(3) Le brevet européen portant le numéro EP3295350 s'intitule « Procédé et système permettant de vérifier la propriété d'un actif numérique à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'un registre distribué de poste à poste ». L'invention est un prolongement logique de la technique définie par la seconde invention ci-dessus (EP3295362); elle permet au logiciel de vérifier les droits de l'utilisateur d'exécuter ce logiciel avant que celui-ci soit lancé.

Ces trois nouvelles délivrances de brevet font suite aux autres obtentions de nChain survenues le 11 avril 2018 (visant un registre et une méthode de gestion automatisée pour les contrats intelligents assurés par la chaîne de blocs), et le 20 juin 2018 (pour la génération d'une clé déterministe afin d'améliorer la sécurité numérique).

Jimmy Nguyen, chef de la direction de nChain Group, déclare :

« Ces troisième, quatrième et cinquième brevets octroyés par l'Office européen des brevets démontrent la valeur du programme nChain pour l'innovation de la chaîne de blocs. Nous allons continuer de travailler pour rendre la technologie de chaîne de blocs plus utilisable et assortie de fonctionnalités plus avancées pour les grandes entreprises de la planète. »

Comme annoncé antérieurement, nChain collaborera avec un plus grand nombre d'entreprises partenaires pour intégrer les solutions de chaîne de blocs et grossit actuellement son équipe pour soutenir de tels projets.

Nguyen ajoute : « Bitcoin Cash est le jeton et la chaîne de blocs tout-en-un qui dispose de davantage de fonctionnalités que toute autre chaîne de blocs. Le temps est venu d'aider les entreprises à tirer réellement parti des avantages du BCH. Nous sélectionnons des partenaires clés en vue de projets visant à démontrer de nouvelles applications d'importance qui profiteront à l'ensemble de l'écosystème Bitcoin Cash. »

nChain travaille afin de créer un écosystème de chaîne de blocs plus robuste axé sur le réseau Bitcoin Cash. Toute entreprise ayant besoin d'assistance technique avec sa stratégie de chaîne de blocs peut contacter nChain par courrier électronique à l'adresse contact@nchain.com.

À PROPOS DE NCHAIN GROUP : nChain Group, le chef de file mondial de la recherche et du développement de technologies à chaîne de blocs, s'est donné pour mission de favoriser la croissance massive et l'adoption mondiale du réseau Bitcoin, en privilégiant le Bitcoin Cash (BCH) comme étant le véritable Bitcoin.

