L'Alliance Éco-Baleine se réjouit des modifications au Règlement sur les mammifères marins

QUÉBEC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Alliance Éco-baleine applaudissent l'annonce du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Dominic Leblanc, visant à étendre à tout l'estuaire l'application de mesures visant la protection des mammifères marins.

Cette annonce est tout à fait cohérente avec la règlementation déjà en vigueur au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent qui l'applique dans son intégralité depuis 2002 et modifiée en 2017. Ce règlement est unique au Canada et a été développé par Parcs Canada en concertation notamment avec les membres de l'industrie des excursions dans le parc marin et des représentants du milieu scientifique. Rappelons que dans le parc marin, des distances à respecter de 200 m pour les baleines et de 400 m pour les espèces en voie de disparition ou menacées sont en vigueur, ainsi que d'autres mesures de protection des baleines comme des vitesses à respecter.

Les mesures de protection qui ont été annoncées pour une plus grande portion de l'estuaire du Saint-Laurent par le MPO, permettent une meilleure cohérence de la protection des baleines dans le parc marin et dans les eaux avoisinantes.

En adoptant une règlementation à l'ensemble de l'estuaire du Saint-Laurent, le gouvernement pose un geste concret qui permettra de favoriser la conservation et la protection des baleines. Cette annonce du jour du ministre Leblanc était attendue depuis longtemps du milieu et elle est applaudie car nous nous devons tous d'adopter un comportement responsable et poser des actions concrètes afin de préserver l'habitat naturel des baleines et garantir leur avenir.

