Rapport de trafic de Fraport - premier semestre 2018 : développement positif à Francfort et dans les aéroports du groupe







Le nombre de passagers continue d'augmenter en juin ? le trafic européen stimule la croissance

FRANCFORT, Allemagne, July 12, 2018 /PRNewswire/ -- FRA/rap ? L'aéroport de Francfort (FRA) continue sur le chemin de la croissance. FRA a accueilli environ 6,4 millions de passagers en juin 2018, ce qui représente une augmentation de 9,8 % comparé au même mois de l'exercice précédent. Les mouvements d'avions ont augmenté de 8,9 % pour atteindre 45 218 décollages et atterrissages, tandis que les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées ont augmenté de 5,5 % avec quelque 2,8 millions de tonnes métriques. Seul le trafic de marchandises (fret aérien et poste aérienne) a légèrement baissé de 2,8 % avec 182 911 tonnes métriques au cours du mois de référence de juin 2018.

Au cours du premier semestre de l'exercice, l'aéroport de Francfort a enregistré un bond du trafic de 9,1 % avec 32,7 millions de passagers. Cette hausse est attribuable au nombre croissant d'offres de vols des compagnies aériennes, en particulier sur les lignes européennes. Les mouvements d'avions ont augmenté de 8,6 % pour totaliser 247 061 décollages et atterrissages. Les MTOW accumulées ont progressé de 5,9 %, totalisant environ 15,3 millions de tonnes métriques. Le trafic de marchandises de FRA a atteint 1,1 million de tonnes métriques, restant ainsi au niveau de l'exercice précédent (hausse de 0,1 %).

Le portefeuille mondial d'aéroports du groupe Fraport a également connu une croissance au cours du premier semestre 2018. L'aéroport de Ljubljana (LJU), en Slovénie, a enregistré une hausse du trafic de 15,0 % avec 831 195 passagers (juin 2018 : hausse de 13,3 % avec 176 784 passagers). Les aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et de Porto Alegre (POA) ont affiché une croissance combinée d'environ 4,5 % avec quelque 6,9 millions de passagers (juin 2018 : hausse de 6,5 % avec environ 1,1 million de passagers). Les chiffres du trafic combiné pour les 14 aéroports grecs ont augmenté de 11,0 % pour atteindre environ 10,6 millions de passagers (juin 2018 : hausse de 10,9 % avec quelque 4,4 millions de passagers). Les trois aéroports grecs les plus fréquentés au cours du premier semestre comprenaient Thessalonique (SKG) avec environ 2,8 millions de passagers (hausse de 3,3 %), Rhodes (RHO) avec 1,9 million de passagers (hausse de 10,3 %), ainsi que La Canée (CHQ) sur l'île de Crète avec quelque 1,2 million de voyageurs (baisse de 0,3 %).

En Amérique du Sud, l'aéroport de Lima (LIM) au Pérou a accueilli quelque 10,6 millions de passagers et enregistré une croissance de 9,8 % (juin 2018 : hausse de 7,5 % avec environ 1,8 million de passagers). Sur la côte bulgare de la mer Noire, les aéroports de Bourgas (BOJ) et de Varna (VAR) ont enregistré une croissance combinée de 27,6 % et accueilli près de 1,7 million de passagers (juin 2018 : hausse de 14,9 % avec 979 593 passagers). Sur la Riviera turque, l'aéroport d'Antalya (AYT) a clos le premier semestre 2018 avec près de 12,3 millions de passagers et une augmentation de 29,1 % du trafic (juin 2018 : hausse de 29,2 % avec environ 4,3 millions de passagers). Dans le nord de l'Allemagne, l'aéroport de Hanovre (HAJ) a progressé de 7,8 % avec près de 2,8 millions de passagers (juin 2018 : hausse de 10,2 % avec 632 621 passagers). L'aéroport de Saint-Petersbourg (LED), en Russie, a progressé de 11,3 % avec près de 8,0 millions de passagers (juin 2018 : hausse de 12,7 % avec environ 1,9 million de passagers). En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a rapporté près de 21,6 millions de passagers et une croissance de 7,6 % (juin 2018 : hausse de 8,6 % avec environ 3,7 millions de passagers).

Des photos de haute qualité de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort sont téléchargeables gratuitement à partir de la photothèque sur le site Internet de Fraport. En outre, nous proposons un téléchargement gratuit de séquences vidéo à des fins de diffusion d'informations et d'actualités télévisées uniquement. Si vous souhaitez rencontrer un membre de notre équipe de relations avec les médias à l'aéroport de Francfort, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont disponibles ici.

Pour plus de renseignements concernant Fraport AG, veuillez cliquer ici.

Rapport de trafic de Fraport Juin 2018















































Aéroports du groupe Fraport1

Juin 2018





Cumul année (CA) 2018

















Part de Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements







Aéroports totalement consolidés Fraport (%) Mois ? (%) Mois ? (%) Mois ? (%) CA ? (%) CA ? (%) CA ? (%)







FRA Francfort Allemagne 100,00 6 365 753 9,8 180 167 -2,7 45 218 8,9 32 677 172 9,1 1 075 247 -0,4 247 061 8,6







LJU Ljubljana Slovénie 100,00 176 784 13,3 1 019 -2,3 3 264 -0,5 831 195 15,0 6 051 7,0 16 947 3,9







Fraport Brésil 100,00 1 140 312 6,5 6 249 38,4 11 079 7,2 6 887 850 4,5 38 572 41,7 66 295 3,7







FOR Fortaleza Brésil 100,00 484 415 9,8 2 433 -13,1 4 605 14,0 2 961 377 4,8 19 787 15,5 26 364 4,9







POA Porto Alegre Brésil 100,00 655 897 4,1 3 816 > 100,0 6 474 2,9 3 926 473 4,3 18 785 86,0 39 931 3,0







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A+B 73,40 4 361 137 10,9 773 49,5 34 411 9,4 10 617 182 11,0 3 882 3,2 89 716 8,0







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A 73,40 2 309 616 9,4 591 59,8 17 644 7,3 6 202 838 8,6 2 885 0,2 51 051 6,6







CFU Kérkyra (Corfou) Grèce 73,40 561 345 18,0 17 n.d. 4 142 19,7 1 099 975 22,7 72 > 100,0 9 261 29,2







CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 440 730 0,9 46 -20,7 2 776 1,3 1 162 813 -0,3 224 -8,6 7 621 -3,3







EFL Céphalonie Grèce 73,40 133 558 23,5 0 n.d. 1 127 23,6 240 505 31,4 0 -76,6 2 304 25,3







KVA Kavala Grèce 73,40 54 380 7,4 12 33,6 535 0,4 176 811 67,5 39 -21,9 1 981 41,0







PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 102 361 4,0 0 n.d. 861 -2,0 161 638 4,3 0 n.d. 1 670 -0,4







SKG Thessalonique Grèce 73,40 697 512 7,5 515 70,7 6 010 2,3 2 821 429 3,3 2 546 -1,4 23 962 -0,5







ZTH Zante Grèce 73,40 319 730 9,1 0 -100,0 2 193 7,6 539 667 13,9 4 > 100,0 4 252 11,0







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce B 73,40 2 051 521 12,6 182 23,8 16 767 11,6 4 414 344 14,6 997 12,7 38 665 9,8







JMK Mykonos Grèce 73,40 220 348 17,0 13 n.d. 2 776 15,5 418 352 15,6 35 35,2 5 044 13,5







JSI Skiathos Grèce 73,40 81 615 6,6 0 n.d. 692 -4,2 122 332 5,4 0 n.d. 1 228 0,4







JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 333 994 20,5 18 > 100,0 3 014 22,0 824 669 21,2 83 57,0 7 371 21,3







KGS Kos Grèce 73,40 435 798 16,6 29 > 100,0 3 160 21,5 833 916 22,6 124 0,5 6 828 19,9







MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 53 397 5,7 30 -2,8 593 -3,6 185 549 2,4 196 -0,6 2 287 -12,3







RHO Rhodes Grèce 73,40 859 985 8,0 68 -18,6 5 819 6,3 1 873 906 10,3 425 25,3 13 687 6,9







SMI Samos Grèce 73,40 66 384 10,3 25 -0,5 713 -3,0 155 620 16,8 136 -8,0 2 220 -5,3







LIM Lima Pérou2 70,01 1 754 334 7,5 21 555 8,3 15 603 5,1 10 634 851 9,8 131 397 7,1 94 764 6,2







Fraport Twin Star 60,00 979 593 14,9 671 -43,9 7 254 13,1 1 651 880 27,6 4 496 -34,5 13 490 19,4







BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 615 420 12,8 660 -44,3 4 496 10,5 863 511 20,0 4 447 -33,8 6 815 12,2







VAR Varna Bulgarie 60,00 364 173 18,7 11 2,6 2 758 17,7 788 369 37,1 49 -67,2 6 675 27,7













































Aéroports consolidés par mise en équivalence2

































AYT Antalya Turquie 51,00 4 325 201 29,2 n.d. n.d. 24 010 27,7 12 251 502 29,1 n.d. n.d. 73 969 23,7







HAJ Hanovre Allemagne 30,00 632 621 10,2 1 137 1,4 7 504 6,0 2 760 709 7,8 8 815 -0,6 36 875 2,1







LED Saint-Pétersbourg Russie 25,00 1 915 565 12,7 n.d. n.d. 16 064 6,9 7 951 468 11,3 n.d. n.d. 76 734 8,6







XIY Xi'an Chine 24,50 3 676 886 8,6 24 715 14,3 27 227 5,1 21 575 833 7,6 134 865 10,1 160 276 4,0









Aéroport de Francfort3





Juin 2018 Mois ? (%) CA 2018 ? (%) Passagers 6 366 113 9,8 32 679 074 9,1 Marchandises (fret et courrier) 182 911 -2,8 1 096 710 0,1 Mouvements d'avions 45 218 8,9 247 061 8,6 MTOW (en tonnes métriques)4 2 761 963 5,5 15 278 677 5,9 PAX/vol-PAX5 150,5 0,6 141,6 0,3 Coefficient d'occupation (%) 82,0

77,7

Taux de ponctualité (%) 57,4

69,1











Aéroport de Francfort Part de passagers ? %6 Part de passagers ? %6 Répartition régionale Mois CA Vols continentaux 66,1 13,4 64,2 12,9 Allemagne 10,7 4,8 11,1 4,2 Europe (hors Allemagne) 55,5 15,2 53,1 14,9 Europe de l'Ouest 45,7 14,9 44,2 14,8 Europe de l'Est 9,8 16,2 8,9 15,6 Vols intercontinentaux 33,9 3,5 35,8 2,8 Afrique 3,6 12,9 4,3 11,3 Moyen-Orient 4,2 6,8 5,4 2,7 Amérique du Nord 14,1 4,0 12,1 2,8 Amérique centrale et du Sud 2,7 0,9 3,6 0,2 Extrême-Orient 9,2 -1,2 10,5 0,6 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.











Définitions : 1 Selon les définitions de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non commercial (arr. + dép. hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ; 2 Données préliminaires ; 3 Trafic commercial et non commercial : Passagers (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, y compris l'aviation générale), Marchandises (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, en tonnes métriques), Mouvements (arr. + dép.) ; 4 Trafic entrant uniquement ; 5 Trafic régulier et charter ; 6 Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + courrier

Fraport AG

Robert Payne Téléphone : +49 69 690-78547 Communications institutionnelles E-mail : r.payne@fraport.de Relations avec les médias Site Internet : http://www.fraport.com/ 60547 Francfort, Allemagne Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 08:48 et diffusé par :