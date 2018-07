Une fondation pour la recherche sur le microbiote octroie des subventions pour faire progresser le traitement des maladies du foie







Le Dr Bernd Schnabl utilisera la subvention de la Biocodex Microbiota Foundation pour poursuivre ses recherches sur les maladies du foie et le microbiote intestinal.

SAN DIEGO, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- La Biocodex Microbiota Foundation (BMF, fondation du microbiote de Biocodex), un organisme fondé par Biocodex et voué à des projets scientifiques inspirants qui explorent la structure du microbiote, a annoncé que le Dr Bernd Schnabl est le bénéficiaire de sa subvention internationale 2018 pour la recherche sur les maladies du foie et le microbiote intestinal. Le Dr Schnabl, professeur au département de médecine de l'Université de Californie à San Diego, utilisera cette subvention de 200 000 ? pour poursuivre ses recherches sur la corrélation entre certaines bactéries présentes dans les intestins et l'hépatite alcoolique.

« Les hépatologues savent depuis des décennies qu'il existe une corrélation entre les intestins et les maladies hépatiques », a déclaré le Dr Schnabl. « Par exemple, les patients cirrhotiques qui tombent dans le coma se réveillent après avoir été traités avec des antibiotiques pour éliminer les bactéries présentes dans leurs intestins. »

L'hépatite alcoolique est une maladie chronique aigüe associée à une morbidité et une mortalité importantes. Les patients atteints de cette maladie présentent souvent des déséquilibres microbiens et une augmentation de la perméabilité intestinale. On pense que certains de ses traitements, tels que la suppression de l'acide gastrique, contribuent à la maladie en permettant à certaines bactéries intestinales de proliférer. Le Dr Schnabl a dit espérer faire progresser la recherche pour découvrir le mécanisme par lequel le microbiote, et notamment certaines espèces bactériennes, contribue à l'hépatite alcoolique.

« J'ai suivi des études dans le domaine de la recherche sur le foie et j'étudie la relation entre les intestins et le foie depuis des années », a déclaré Schnabl. « Cette subvention vient à point nommé dans mes travaux de recherche pour identifier et étudier les bactéries responsables de l'accélération de l'hépatite alcoolique. Cela pourrait nous permettre d'élaborer des stratégies pour cibler et tuer les bactéries nuisibles. Cette approche de médecine de précision pourrait être une toute nouvelle façon de traiter les maladies du foie. »

Biocodex, une société pharmaceutique mondiale qui fabrique notamment le probiotique Florastor®, est depuis 60 ans un chef de file de la recherche et la fabrication dans le domaine du microbiote. Au fil des années, la société a accordé une importance croissante à l'approfondissement de la compréhension du lien entre le microbiote humain et diverses pathologies. Lancée en février 2017, la Biocodex Microbiota Foundation a été créée pour inspirer des scientifiques innovateurs du monde entier et faire progresser la recherche sur le microbiote humain et la flore intestinale.

La fondation compte actuellement des appels à projets nationaux aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, au Maroc, dans les pays nordiques, en Pologne, en Russie, en Turquie et en Ukraine ainsi que des appels à projets internationaux. Ces appels à projets s'inscrivent dans son initiative pluriannuelle en faveur de la recherche au cours de laquelle elle prévoit de donner des millions de dollars à la recherche scientifique. La candidature gagnante du Dr Schnabl pour la subvention internationale de 2018 a été examinée et choisie par le conseil scientifique de la BMF, composé de chercheurs de premier plan des États-Unis, de France, d'Espagne, d'Italie et d'Autriche.

La Biocodex Microbiota Foundation reconduit chaque année son programme de subvention et vient de lancer de nouveaux appels à projets. Pour plus d'informations, consultez http://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/foundation.

À propos de la Biocodex Microbiota Foundation

La Biocodex Microbiota Foundation s'est donné pour mission de soutenir la recherche sur le microbiote et ses interactions avec diverses pathologies. Le soutien à la recherche se fait par des subventions accordées à des projets qui étudient l'implication du microbiote dans la santé humaine. La BMF soutient tout autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée et les projets sont sélectionnés chaque année par un comité de scientifiques internationaux indépendants.

La principale activité de la BMF reste l'octroi de subventions annuelles à des projets de recherche scientifique novateurs qui explorent la structure et l'impact du microbiote. Par ailleurs, la BMF dirige et aide à mettre en place des programmes pour améliorer notre compréhension du microbiote et diffuser ses découvertes aussi largement que possible. Enfin, la BMF peut mettre sur pied des projets publics qui sont liés au microbiote et qui visent à améliorer la santé humaine.

La Biocodex Microbiota Foundation (BMF) est un organisme à but non lucratif d'intérêt général.

