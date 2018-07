Minganie, Basse-Côte-Nord et île d'Anticosti - Surveillance des chauves-souris







SEPT-ÎLES, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande la collaboration de la population pour surveiller l'état des chauves-souris qui fréquentent les MRC de Minganie, du Golfe-du-Saint-Laurent et de l'île d'Anticosti.

Syndrome du museau blanc à proximité

Le syndrome du museau blanc, une infection fongique qui décime les populations de chauves-souris cavernicoles, a été récemment détecté à Terre-Neuve et au Labrador. En raison de la proximité du territoire, le Ministère sollicite la collaboration de la population pour suivre l'évolution du syndrome du museau blanc et détecter sa présence possible.

Collaboration demandée

Vous êtes invité à signaler les chauves-souris mortes ou qui présentent des comportements anormaux, tels que de voler en plein jour, selon le secteur de l'observation :

sur l'île d'Anticosti , s'adresser au bureau du Ministère à Port-Menier , en composant le 418 535-0224 ,

, s'adresser au bureau du Ministère à , en composant le , ailleurs dans la région, déclarer la présence d'un animal mort ou malade en composant le 1 877 346-6763.

Précaution

Le syndrome du museau blanc n'est pas considéré comme une menace pour la santé des personnes. Par contre, il faut éviter de toucher les chauves-souris, puisque certaines peuvent être infectées par le virus de la rage, mortel chez l'humain. En cas de contact avec une chauve-souris, lavez la peau exposée avec de l'eau et du savon durant 10 à 15 minutes. Contactez sans délai le service Info-Santé en composant le 811. Des spécialistes pourront évaluer la pertinence d'une vaccination contre la rage. Pour en savoir plus sur les chauves-souris ou contribuer à leur maintien, consultez les renseignements accessibles en ligne.

