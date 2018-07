Elbit Systems dévoile le Hermes 900 StarLiner, un nouveau drone capable d'opérer dans l'espace aérien civil







HAIFA, Israël, July 12, 2018 /PRNewswire/ --

Elbit Systems lance la commercialisation mondiale de l'Hermestm 900 StarLiner, un système de drone Moyenne Altitude Longue Endurance (MALE) puissant, capable de voler en conditions météorologiques extrêmes et entièrement conforme à la norme de l'OTAN STANAG 4671, le qualifiant pour être intégré en toute sécurité dans l'espace aérien civil et voler dans un environnement commun avec des aéronefs pilotés. L'Hermes 900 StarLiner a conclu un long programme d'essais en vol d'une année, effectuant des vols certifiés par l'autorité de l'aviation civile dans le parc national de Masada, en Israël. Une série de l'Hermes 900 StarLiner (connue sous le nom de Hermes 900 HFE dans le programme suisse) est actuellement en cours d'assemblage pour les Forces armées suisses et devrait être livrée et intégrée dans l'espace aérien national suisse en 2019.

Des événements sécuritaires, tels que le démantèlement d'ISIS et diverses tensions géopolitiques, ont amené les pays européens à réorienter leurs efforts de défense de l'implication dans des conflits lointains vers l'intensification des problèmes de sécurité intérieure et frontalière. Ce changement a entraîné une demande croissante de systèmes de drones avancés mais matures qui peuvent être intégrés en toute sécurité dans l'espace aérien civil et fournir les capacités technologiques nécessaires pour effectuer efficacement et en toute sécurité des missions complexes de sécurité intérieure et frontalière. S'appuyant sur l'héritage des Hermes 900 et Hermes 450 opérationnels depuis longtemps et sur leurs technologies éprouvées, Elbit Systems a mené un vaste programme de Recherche et Développement pluriannuel axé sur la production d'un système de drone mature conforme aux réglementations de l'espace aérien civil et pouvant être intégré en toute sécurité dans les espaces aériens nationaux européens.

Respectant les exigences strictes de sécurité et de certification des régulations de l'espace aérien non-ségrégué, tous les composants de l'Hermes 900 StarLiner doivent être conçus en totale conformité avec le STANAG 4671 et incorporer les technologies aéronautiques les plus avancées, y compris: Systèmes de détection et d'évitement intégrant des capteurs radar air-air innovants, un système d'avertissement d'évitement de terrain, un décollage et un atterrissage automatiques à visibilité quasi nulle, des liaisons de données redondantes à large bande passante en ligne de vue (LOS) et au-delà (BLOS), et des capacités de vol en conditions météorologiques difficiles, y compris le dégivrage et la résistance aux impacts de foudre directs. Ces améliorations technologiques permettent à l'avion de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, en vol visuel et instruments, alors que son puissant moteur à carburant lourd offre une vitesse ascensionnelle améliorée, une endurance accrue et un plafond et une vitesse maximale plus élevés.

Elad Aharonson, vice-président exécutif et directeur général de la division ISTAR d'Elbit Systems, a commenté: "Anticiper le besoin croissant de sécurité pour l'utilisation d'avions sans pilote en environnement commun avec des avions civils pilotés nous a permis de réaliser cette avancée technologique. Nous nous engageons à maintenir notre approche de l'innovation basée sur une vaste expérience opérationnelle et à fournir à nos clients des systèmes avancés mais matures qui améliorent l'efficacité et la sécurité en faisant face aux besoins évolutifs de sécurité nationale ".

