ROYALE remporte un prix international pour une publicité télévisée fièrement canadienne

DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 12 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROYALE, une marque canadienne de produits de papier à usage domestique, est fièrement canadienne, et elle a récemment remporté un prix international pour avoir valorisé cette fierté canadienne.



« Nous sommes ravis d'avoir remporté l'argent pour notre publicité télévisée Fièrement canadienne lors des Summit Creative Awards cette année », a déclaré Jim Schedler, vice-président du marketing de ROYALE. « Cette publicité met en vedette les employés canadiens de nos usines canadiennes qui se sont engagés à fournir des produits de papier de qualité aux Canadiens et Canadiennes.

La campagne a été conçue en 2017 par Hawk Marketing, une agence de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui a remporté une médaille d'argent dans la catégorie des publicités télévisées de plus de 25 000 $. Pour visionner le spot télé, cliquez ici.

« Les Summit Creative Award sont des prix prestigieux reconnus dans le monde, et c'est un honneur convoité pour leurs lauréats. Ces prix sont un étalon d'excellence au sein de l'industrie », a déclaré M. Schedler.

À propos de ROYALE

Il y a plus de 50 ans que ROYALE est un nom familier et un produit incontournable dans les salles de bains canadiennes. ROYALE est la seule marque canadienne à offrir une gamme complète de produits de papier à usage domestique : papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs et serviettes de table. Les produits ROYALE sont fabriqués par les Produits de consommation Irving Ltée, une entreprise canadienne dont le siège social est à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et qui possède aussi des usines à Toronto, en Ontario, ainsi qu'à Saint John et Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

La majorité des matières premières qui entrent dans la fabrication des produits de papier ROYALE provient du Canada. Plus de 14 000 emplois directs, indirects et induits au Canada s'inscrivent dans la chaîne de valeur de l'entreprise, des semences aux arbres jusqu'aux produits de papier finis.

À propos des Summit Creative Awards

Les Summit Creative Awards ont été établis en 1994 pour célébrer l'excellence en création. Plus de 50 pays sur cinq continents ont envoyé des candidatures, qui ont été jugées sur la force du concept, la qualité de l'exécution et le degré de persuasion. Le jury international est composé de représentants de marques mondiales, d'agences et d'universités de premier plan.

