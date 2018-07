Candace Sider de Livingston nommée présidente de l'IFCBA







TORONTO, le 12 juill. 2018 /CNW/ - Livingston International, un important fournisseur de services de courtage en douane, d'expédition de fret, de gestion du commerce mondial et de services-conseils, a annoncé aujourd'hui la nomination de Candace Sider, vice-présidente aux affaires gouvernementales et réglementaires de l'Amérique du Nord de l'entreprise, au poste de présidente de l'International Federation of Custom Brokers Associations (IFCBA) pour la période 2018-2020.

Représentant la Société canadienne des courtiers en douane (SCCD) au conseil de l'IFCBA, Madame Sider jouera le rôle principal dans l'élaboration de la stratégie globale de l'organisation pendant son mandat. Elle fournira également des conseils sur la règlementation et les pratiques douanières internationales cruciales à une époque de changements sans précédent dans les politiques commerciales nationales et dans l'avancement technologique des processus des agences des douanes.

« C'est un honneur et un privilège d'être nommé à ce poste », a déclaré Mme Sider. « L'IFCBA a joué un rôle essentiel en rassemblant les parties prenantes du commerce mondial et des douanes pour améliorer la rapidité et la sécurité des marchandises au-delà des frontières internationales. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe de direction et les autres membres du conseil pour faire avancer ce programme. »

Mme Sider s'est jointe à Livingston en 2006 et a depuis exercé une profonde influence dans le secteur des douanes par son plaidoyer et sa promotion du commerce. Elle gère l'engagement politique avec les fonctionnaires fédéraux et provinciaux, les organismes de règlementation et les principaux décideurs. Elle contribue également à façonner les règlements et les procédures régissant le commerce et aide Livingston à développer des solutions d'affaires qui répondront aux besoins éventuels de ses clients.

Auparavant, Mme Sider était directrice générale et trésorière au conseil d'administration de l'IFCBA et siège actuellement aux Comités consultatifs sur les activités commerciales à la frontière du Canada (CCACF). Elle a été présidente et membre du conseil d'administration de la Société canadienne des courtiers en douanes et directrice générale de la Canadian/American Border Trade Alliance (CanAm BTA).

« Candace a eu une influence significative sur l'IFBCA et nous sommes ravis de la voir assumer la présidence de notre organisation", a déclaré la secrétaire de l'IFCBA, Carol West. « J'ai hâte de construire sur les bases que nous avons établies alors que nous entrons dans une nouvelle ère de changements rapides dans le monde du commerce. »

En plus de Mme Sider, l'équipe de direction de l'IFCBA 2018-2020 est composée des directeurs généraux suivants :

Pedro Bequengue (Angola)

Ge Jizhong (Chine)

Ruben Perez (Argentine)

Geoff Powell (États-Unis)

Vito Totorizzo (Italie)

George Zografos (Grèce)

Carol West a été reconduite dans ses fonctions de secrétaire de l'IFCBA et Shantanu Bhadkamkar (Inde) occupe le poste de président sortant de l'IFCBA.

