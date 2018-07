Partenariat stratégique pour un constructeur automobile de véhicules électriques au Québec







L'alliance pourrait permettre à la voiture sport électrique surnommée Tomahawk de passer de prototype à la production, la première étape pour pouvoir l'offrir aux consommateurs

SUNNYVALE, CA, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'annonce d'une des premières voitures sport à quatre places entièrement électriques a pris d'assaut le monde de l'automobile et maintenant, une alliance dynamique pourrait garantir la commercialisation de la Tomahawk au niveau international.

Dubuc Motors, un constructeur automobile de voitures opulentes électriques haute performance et les créateurs de la voiture sport Tomahawk au design féroce, se sont associés à Xnergy Financial LLC, une maison bancaire d'investissement à multiples facettes qui fournit des services de financement ainsi que des services de fusion et d'acquisition à des sociétés émergentes.

Par l'entremise de ce partenariat, Dubuc Motors prévoit que, si le capital institutionnel appuie l'entreprise, celle-ci pourrait compléter les certifications requises pour se conformer à la réglementation fédérale et sécuriser une bâtisse de 200 000 pieds carrés. L'entreprise entend augmenter grandement son équipe en embauchant du personnel supplémentaire pour répondre aux exigences d'un processus de production et par ce fait, assurer une qualité pour la construction des milliers d'unités fabriquées par année.

« Nous voulons ingénieusement créer une émotion vive pour l'utilisateur, des souvenirs mémorables, nous voulons que la qualité de nos voitures et que la passion authentique de nos équipes rayonne à travers de nos produits. C'était aussi important pour nous de concevoir la Tomahawk comme une voiture neutre du point de vue du genre et exempte de stéréotypes afin qu'elle réponde aux besoins de segments démographiques autrefois mal desservis par cette gamme de voitures. Les consommateurs auront accès à une voiture sport plus pratique et sophistiquée pour une expérience de conduite plus approfondie et épanouissante », a affirmé le cofondateur Mike Kakogiannakis.

L'entreprise croit qu'elle peut aussi élargir sa base de consommateurs en répondant aux besoins du segment démographique des hommes grands et costauds, qui représente 11% des hommes en Amérique du Nord ainsi qu'aux femmes qui cherchent une voiture sport luxueuse adaptée à leur style de vie. La banquette supplémentaire et l'espace de rangement généreux sont des atouts pour les trajets quotidiens et ceux-ci sont polyvalents pour répondre aux besoins d'une famille. Dubuc Motors vise à se positionner en tant qu'acteur responsable de l'environnement dans le monde et à être reconnu comme étant l'entreprise la plus novatrice dans le secteur des voitures sport.

Dubuc Motors

Dubuc Motors, Inc. est une jeune entreprise de voitures électriques qui met au point des voitures luxueuses et qui est dévouée à concevoir et à construire des voitures intelligentes qui sont aussi efficaces que superbes. Le premier modèle de l'entreprise, la Tomahawk, est une voiture sport attrayante, l'une des premières et des plus rapides voitures sport à quatre places entièrement électriques au monde. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site https://dubucmotors.com.

Xnergy Financial LLC

Xnergy Financial LLC, membre de la FINRA et de la SIPC, est une maison bancaire d'investissement dotée d'une solide expertise acquise dans un très grand nombre de secteurs d'activité, ce qui lui permet d'offrir des solutions financières opportunes et créatives à ses clients, indépendamment de la complexité de leurs activités. Des équipes de professionnels chargées de secteur d'activité précis adaptent continuellement les solutions financières qu'elles offrent afin de répondre aux occasions en constante évolution de leurs clients. Les services de Xnergy comprennent le financement de société par valeurs mobilières et par l'entremise de dette, les fusions, les acquisitions et les services de vente d'entreprise en plus d'offrir des services consultatifs dans les domaines des affaires et des finances. http://www.xnergyib.com (site en anglais)

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES OU DE VENTE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS TOUT ÉTAT OU TERRITOIRE OÙ UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE AVANT L'INSCRIPTION OU L'APPROBATION EN VERTU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE L'ÉTAT OU DU TERRITOIRE EN QUESTION.

LES TITRES OFFERTS AUX INVESTISSEURS ACCRÉDITÉS PAR L'ENTREMISE DE DUBUCMOTORS.COM SONT OFFERTS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SAGEWORKS CAPITAL, LLC, COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES INSCRIT ET MEMBRE DE LA FINRA ET DE LA SIPC. NI DUBUC MOTORS, NI SAGEWORKS CAPITAL, NI XNERGY FINANCIAL LLC NE FOURNISSENT DE CONSEILS D'INVESTISSEMENT OU NE FONT DES RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT À QUI QUE CE SOIT, JAMAIS, ET AUCUNE COMMUNICATION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CE SITE WEB OU DANS TOUT AUTRE MÉDIA NE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME TELLE.

