La Caisse offre un financement de 150 M$ CA à ContourGlobal pour son acquisition d'actifs d'énergie solaire concentrée

MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse »), un investisseur institutionnel mondial de premier plan, a annoncé aujourd'hui son financement de 150 M$ CA (100 M?) pour appuyer ContourGlobal Mirror 2 S.à.r.l. (« ContourGlobal ») dans son acquisition d'un portefeuille d'actifs d'énergie solaire concentrée en Espagne.

ContourGlobal est une plateforme de croissance axée sur l'acquisition et le développement d'actifs énergétiques adossés à des contrats à long terme dans plusieurs régions. En février 2018, ContourGlobal a conclu une entente pour l'acquisition des actifs d'énergie solaire concentrée d'Acciona, un conglomérat espagnol qui assure le développement et la gestion d'actifs d'infrastructures et d'énergie renouvelable. Le portefeuille comprend cinq centrales qui ont amorcé leurs activités dans la région sud-ouest de l'Espagne entre 2009 et 2012.

« Nous sommes heureux de contribuer à la transition mondiale vers l'énergie propre en permettant aux sociétés comme ContourGlobal d'accroître leur présence dans le secteur de l'énergie renouvelable, a déclaré Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe, à la Caisse. L'acquisition de ContourGlobal a ajouté près de 250 MW en énergie solaire à son portefeuille, ce qui fait plus que tripler sa capacité d'énergie solaire. »

Dans les deux dernières années, la Caisse a participé à plusieurs investissements liés à l'énergie solaire. Elle a offert un financement de 50,4 M$ CA à Sunrun, chef de file du secteur de l'énergie solaire résidentielle aux États-Unis, et a fait l'acquisition d'une participation minoritaire importante dans Azure, une des plus grandes sociétés d'énergie solaire en Inde. Elle a également annoncé son intention de mettre en oeuvre le plus grand projet résidentiel de panneaux solaires installés sur toits à New York, dans Stuyvesant Town-Peter Cooper Village.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 298,5 G$ CA (238,2 G$ US) au 31 décembre 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

