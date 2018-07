nChain obtient trois brevets pour la gestion des droits numériques à l'aide de la chaîne de blocs







LONDRES, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- nChain, le leader mondial de la recherche et du développement de technologies de la chaîne de blocs, est heureuse d'annoncer l'attribution de trois nouveaux brevets par l'Office européen des brevets (OEB). Ces trois brevets, délivrés le 11 juillet 2018, concernent tous des méthodes visant à faire respecter les droits numériques en ayant recours à la technologie de la chaîne de blocs.

L'une des possibilités essentielles offertes par la chaîne de blocs Bitcoin Cash (BCH) est sa capacité d'aplanir le paysage commercial en éliminant les intermédiaires inutiles dans une transaction. La gestion des droits numériques est un marché où il existe des possibilités de mettre les producteurs de contenus directement en contact avec les consommateurs, tout en s'assurant qu'ils soient récompensés pour leur créativité. Les trois nouveaux brevets attribués à nChain couvrent des inventions qui peuvent faciliter cette possibilité en ayant recours à la technologie de la chaîne de blocs.

(1) Numéro du brevet européen EP3295349 intitulé « Procédé et système de vérification de l'intégrité d'un actif numérique à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'un grand livre distribué poste à poste ». Cette invention fait appel à une transaction Bitcoin Cash standard qui inclut des métadonnées supplémentaires pour référencer une entrée dans une table de hachage distribuée (THD) élargie où les signatures de l'actif numérique, plus les signatures sur la THD et la signature sur la transaction de chaîne de blocs elle-même, doivent correspondre pour démontrer l'intégrité de cet actif.

(2) Numéro du brevet européen EP3295362 intitulé « Procédé et système de confirmation de la propriété d'un actif numérique à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'un registre distribué entre pairs ». Cette invention fait fond sur la technique de l'invention précédente (EP3295349) afin d'ajouter un autre ensemble d'opérations cryptographiques qui permet de valider la propriété actuelle de l'actif numérique.

(3) Numéro du brevet européen EP3295350 intitulé « Procédé et système permettant de vérifier la propriété d'un actif numérique à l'aide d'une table de hachage distribuée et d'un registre distribué de poste à poste ». Cette invention est un prolongement logique de la technique définie dans la deuxième invention ci-dessus (EP3295362) ; elle permet au logiciel de l'ordinateur de vérifier le droit de l'utilisateur d'exécuter ce logiciel avant même de le lancer.

Ces derniers brevets font suite à ceux qui ont déjà été attribués à nChain par l'OEB le 11 avril 2018 (pour un registre et une méthode de gestion automatisée pour les contrats intelligents fondés sur la chaîne de blocs) et le 20 juin 2018 (pour la création d'une clé déterministe visant à renforcer la sécurité numérique).

Pour le PDG de nChain Group, Jimmy Nguyen :

« Ces troisième, quatrième et cinquième brevets attribués par l'Office européen des brevets font apparaître la valeur du programme de nChain pour l'innovation de la chaîne de blocs. Nous continuerons d'oeuvrer afin de rendre la technologie de la chaîne de blocs plus utile, pour des fonctions plus sophistiquées, pour les grandes entreprises à travers le monde. »

Comme annoncé précédemment, nChain collaborera avec plus d'entreprises afin d'intégrer des solutions de chaîne de blocs, et elle est actuellement occupée à renforcer son équipe pour favoriser de tels projets.

Nguyen ajoute : « Bitcoin Cash est la monnaie et la chaîne de blocs tout-en-un, qui offre une fonctionnalité plus grande que toute autre chaîne de blocs. Le moment est venu d'aider les entreprises à exploiter les atouts de BCH. Nous sélectionnons des partenaires-clés pour des projets afin de démontrer de nouveaux cas d'utilisation importants, ce qui profitera à l'ensemble de l'écosystème Bitcoin Cash. »

nChain oeuvre à la création d'un écosystème de chaîne de blocs plus robuste fondé sur le réseau Bitcoin Cash. Pour toute entreprise à la recherche d'une assistance technique pour sa stratégie de chaîne de blocs, adressez un courriel à nChain : contact@nchain.com.

À PROPOS DE NCHAIN GROUP : le nChain Group est le leader mondial de la recherche et du développement de technologies de la chaîne de blocs. Sa mission consiste à permettre une croissance massive et une adoption mondiale du réseau Bitcoin, en se concentrant sur Bitcoin Cash (BCH) comme étant le véritable Bitcoin.

Site Internet : nChain.com

Twitter : @nChainGlobal

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/717215/nChain_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 06:53 et diffusé par :