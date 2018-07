Opsens rapporte les résultats du Q3 2018 - Revenus trimestriels à 6,4 M $







QUÉBEC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a publié aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre terminé le 31 mai 2018.

Faits saillants pour le trimestre

Les revenus consolidés ont atteint 6 398 000 $ pour la période de trois mois comparativement à 4 892 000 $ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 1 506 000 $ ou 31 % ;

Les ventes consolidées de produits ont totalisé 5 651 000 $ pour la période de trois mois comparativement à 4 800 000 $ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 851 000 $ ou 18 % ;

Les revenus consolidés ont atteint 18 203 000 $ pour la période de neuf mois comparativement à 13 446 000 $ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 4 757 000 $ ou 35 % ;

Les ventes consolidées de produits ont totalisé 16 338 000 $ pour les neuf premiers mois de 2018 comparativement à 12 164 000 $ pour la même période l'an dernier, une augmentation de 4 174 000 $ ou 34 % ;

Les revenus de produits pour la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) ont augmenté de 55 % aux États-Unis comparativement à la même période l'an dernier ;

Exécution de notre stratégie de croissance

« Nous sommes satisfaits de la croissance des ventes de produits pour la mesure de la FFR, en particulier aux États-Unis, où le chiffre d'affaires a augmenté de 55 % par rapport au trimestre comparatif 2017. L'OptoWire est de plus en plus utilisé sur le marché américain, une excellente opportunité pour Opsens. Au Japon, les ajustements de la chaîne d'approvisionnement sont maintenant terminés et les commandes d'OptoWire se sont à nouveau accélérées grâce aux nouvelles mesures du MHLW. L'amélioration des perspectives pour les activités FFR d'Opsens nous permet d'anticiper une croissance saine pour l'avenir », a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens.

Résultats financiers - trimestre terminé le 31 mai 2018

Les ventes consolidées de produits d'Opsens ont atteint 5 651 000 $, pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2018 par rapport à 4 800 000 $ pour la période comparative l'année précédente. Cette augmentation est expliquée par une hausse de 715 000 $ des revenus médicaux et de 136 000 $ des revenus industriel, par rapport au trimestre comparatif 2017.

De plus, la Société a comptabilisé des revenus de licences non récurrents de 747 000 $ par rapport à 92 000 $ au trimestre comparatif pour un total consolidé de 6 398 000 $ comparativement à 4 892 000 $ au troisième trimestre 2017.

La marge brute pour le trimestre terminé le 31 mai 2018 comparativement à la même période l'année dernière est passée de 42 % à 56 % (2 050 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2017 à 3 589 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2018). En ne tenant pas compte des revenus de licences non récurrents, la marge brute est passée de 41 % à 50 % (1 958 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2017 à 2 842 000 $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2018).

La perte nette a atteint 846 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2018, comparativement à une perte nette de 1 842 000 $ pour la période correspondante l'an dernier, une variation positive de 996 000 $. Cette variation est principalement expliquée par une augmentation de la marge brute partiellement compensée par une augmentation des frais de vente et marketing.

Opsens avait une position de trésorerie de 11 622 000 $ au 31 mai 2018 (12 570 000 $ au 31 août 2017).











(En milliers de dollars canadiens, sauf pour l'information par action) Période de trois mois terminée le 31 mai 2018 Période de trois mois terminée le 31 mai 2017 Période de neuf mois terminée le 31 mai 2018 Période de neuf mois terminée le 31 mai 2017 $ $ $ $









Produits







Ventes









Médical 5 314 4 599 14 951 11 105

Industriel 337 201 1 387 1 059

5 651 4 800 16 338 12 164 Entente de licence 747 92 1 865 1 282

6 398 4 892 18 203 13 446 Coût des ventes 2 809 2 842 8 485 7 951 Marge brute 3 589 2 050 9 718 5 495









Frais d'administration 1 073 1 258 2 743 3 007 Frais de ventes et commercialisation 2 460 1 938 6 891 5 270 Frais de recherche et développement 905 844 2 650 2 395 Frais financiers (revenus) (3) 4 (18) 127 Variation de la juste valeur des dérivés incorporés - (152) 501 80

4 435 3 892 12 767 10 879









Résultat net et résultat global (846) (1 842) (3 049) (5 384)









Résultat net par action - de base et diluée (0,01) (0,02) (0,03) (0,07)

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

