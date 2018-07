Weatherford va vendre ses puits de forage au Koweït, en Arabie saoudite et en Algérie







BAAR, Suisse, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Une filiale de Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a signé un accord définitif avec ADES International Holding Ltd. concernant la vente des opérations de forage terrestre de Weatherford en Algérie, au Koweït et en Arabie saoudite, ainsi que de deux puits terrestres inactifs en Irak, pour un prix d'achat au comptant total de 287,5 millions de dollars (la « transaction »). La transaction vise 31 puits de forage terrestre et les contrats de forage correspondants, ainsi qu'environ 2 300 employés et contractuels.

Cette transaction devrait être effectuée sous la forme d'une série de clôtures, dont la plupart auront lieu essentiellement durant la deuxième moitié de 2018, sous réserve des autorisations réglementaires, des consentements et des autres conditions habituels. Le prix d'achat dépendra également d'un rajustement du fonds de roulement postérieur à la clôture comme le veut l'usage. À la clôture, Weatherford utilisera le produit de la transaction pour réduire son endettement.

« Nous sommes heureux d'avoir signé un accord avec ADES, une entreprise connue pour ses services de grande qualité et efficaces et qui sert depuis longtemps les grands clients régionaux et mondiaux dans les secteurs du gaz et du pétrole », explique Mark A. McCollum, PDG de Weatherford. « ADES acquiert une flotte efficace de puits de forage terrestre et une main-d'oeuvre dévouée avec plus de 60 années d'expérience dans l'efficience du forage, l'excellence opérationnelle et la sécurité de tout premier plan. Il était très important pour nous de trouver un acheteur qui continuera d'offrir le même niveau de qualité de service, de sécurité et de dévouement pour les clients de cette région. »

S'exprimant sur la transaction, le Dr Mohamed Farouk, PDG d'ADES International Holding, a déclaré : « Nous sommes véritablement ravis d'avoir signé cet accord avec Weatherford, dont la réputation en tant que l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des services de champs pétrolifères, disposant de connaissances approfondies et de professionnels expérimentés dans plus de 90 pays, garantira que cet important ajout en termes d'actifs et de ressources humaines constituera un atout net pour ADES. Cette transaction phare élargit sensiblement la flotte totale d'ADES et fait plus que doubler sa flotte opérationnelle, conformément à notre stratégie consistant à effectuer des acquisitions intelligentes, en plus de renforcer notre backlog et notre participation dans les appels d'offres. Comme c'était le cas pour ses acquisitions antérieures, ADES s'engage à extraire rapidement la valeur de ses actifs acquis en faisant appel à son modèle ciblé d'entreprise. »

Cette transaction est la deuxième dans une série de cessions d'actifs déjà annoncée, qui doit renforcer la valeur pour les actionnaires de Weatherford en recentrant le portefeuille de la société sur des activités qui correspondent davantage à sa stratégie à long terme et à réduire son endettement. Après cette transaction, Weatherford envisage de céder ses derniers puits de forage terrestre dans le cadre d'une série de plus petites ventes dans les prochains trimestres.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 780 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 700 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos d'ADES International Holding

ADES International Holding élargit les services de forage et de production de pétrole et de gaz grâce à ses filiales, et c'est un grand fournisseur de services au Moyen-Orient et en Afrique, proposant des services de forage onshore sous contrat ainsi que des services de reconditionnement et de production. Ses plus de 1 500 employés servent des clients comme de grandes sociétés nationales de pétrole (NOC), comme Saudi Aramco et Sonatrach, ainsi que des coentreprises entre des NOC et de grandes sociétés comme BP et Eni. Avec d'excellents antécédents en matière de santé, de sécurité et de respect de l'environnement, le Groupe compte actuellement treize plateformes de forage offshore autoélévatrices, trois plateformes de forage onshore, une barge autoélévatrice, et une installation de production extracôtière (MOPU), qui comprend une unité flottante de stockage et d'expédition.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur investors.adihgroup.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels qu'ils sont définis par les lois fédérales, y compris, sans s'y limiter, ceux qui concernent les transactions de vente décrites dans le présent communiqué de presse et le produit de ces transactions. Ils sont généralement désignés par l'utilisation des termes « penser », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspective », « budget », « prévoir », « stratégie », « plan », « prévisions », « est susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « aurait », « sera », « continuera », « conduira à », ou d'expressions similaires, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Ces énoncés sont assujettis à des risques importants, des hypothèses et des incertitudes. Les facteurs matériels connus susceptibles d'engendrer une différence sensible entre les résultats réels et ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs sont décrits dans les énoncés prospectifs et les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et les facteurs de risque décrits périodiquement dans d'autres documents déposés devant la Securities and Exchange Commission. Weatherford décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

