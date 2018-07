/R E P R I S E -- Un rendement positif pour une 6e année consécutive/







Faits saillants de l'exercice financier 2017-2018

terminé au 31 mai 2018

un rendement à l'actionnaire de 5,3 % qui porte la valeur de l'action à 11,82 $?;

un actif net de 1,97 milliard de dollars, une hausse de 15,2 % par rapport au 31 mai 2017?;

156?723 actionnaires au 31 mai 2018, une hausse de 13,9 %?;

des investissements en capital de risque et de développement de 1,27 milliard de dollars, une hausse de 7,3 %.

MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce que la valeur de l'action, qui était de 11,22 $ au 13 juillet 2017 atteint 11,82 $ à compter d'aujourd'hui. L'augmentation est de 0,60 $ pour l'année dont 0,24 $ pour le deuxième semestre. L'actif net est en hausse de 15,2 % et poursuit sa croissance pour atteindre 1,97 milliard de dollars. Le Fonds a généré des bénéfices de près de 98 millions de dollars, procurant ainsi un rendement annuel à l'actionnaire de 5,3 % pour l'exercice financier. Ce rendement ne tient pas compte des crédits d'impôt de 35 % consentis aux contribuables lors de l'acquisition d'actions de Fondaction.

Plus de 156 000 actionnaires

Le nombre d'actionnaires est passé de 137?568 au 31 mai 2017, à 156?723 au 31 mai 2018, en hausse de 13,9 %. Au cours de cette période, Fondaction a ainsi recueilli des souscriptions atteignant un sommet historique de 268 millions de dollars en s'appuyant notamment sur le dynamisme de centaines de militants oeuvrant dans des milieux de travail situés partout au Québec.

Fondaction a cessé d'accepter les cotisations forfaitaires en février 2018. Ce mode d'épargne est à nouveau accessible depuis le 1er juin 2018. Toutefois, afin de respecter les plafonds qui lui sont imposés, Fondaction pourrait à nouveau cesser d'accepter les cotisations par montant forfaitaire et encourage ses actionnaires, et ceux qui veulent le devenir, à adopter l'un des modes d'épargne systématique offerts.

« En cotisant à Fondaction, les actionnaires participent à une transformation de l'économie québécoise en plus d'épargner pour leur retraite », explique Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Un apport positif à l'économie

Depuis sa création, Fondaction se distingue par ses investissements dans les PME québécoises qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable.

Le portefeuille d'investissements dans les PME québécoises, poursuit sa croissance. En considérant les engagements, ce portefeuille atteint 1,27 milliard de dollars au 31 mai 2018, ce qui représente une hausse de 7,3 %. Il a généré un rendement brut de 10,8 %.

«?Fondaction apporte une contribution positive à l'économie et continue d'épauler des initiatives portées par des entrepreneurs qui partagent la vision d'un développement économique plus juste, plus équitable et plus vert?», ajoute Léopold Beaulieu.

Quant aux placements sur les marchés financiers (autres investissements), Fondaction qui a maintenu une approche prudente et socialement responsable a réalisé un rendement brut de 4,1 % pour l'exercice financier. La croissance des investissements en obligations vertes se poursuit, portant leur valeur à 88,2 M$ au 31 mai 2018. Celles-ci contribuent au développement d'énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Rappelons que Fondaction ne détient pas d'actions d'entreprises détenant des réserves d'énergie fossile, incluant le charbon.

Un engagement envers le développement durable

Au fil des années, le Fonds a développé une expertise reconnue dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

«?Chacun des investissements de Fondaction vise à promouvoir, soutenir et encourager le développement durable en privilégiant les investissements qui ont des retombées sociétales importantes?», rappelle Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction. Parmi ceux-ci, Fondaction s'engage au cours des trois prochaines années à investir un minimum de 100 millions $ dans des fonds, entreprises ou projets à haut rendement sociétal qui visent au moins un des trois enjeux suivants :

la lutte contre les changements climatiques et la préservation des ressources naturelles;

rendre le développement plus équitable et inclusif, notamment en appuyant l'économie sociale et,

la réussite des stratégies de développement des créneaux et pôles d'excellence des différentes régions du Québec.

Crédits d'impôt exclusifs de 35 %

En épargnant avec Fondaction, les actionnaires peuvent profiter de crédits d'impôt exclusifs de 35 %, en plus de la déduction REER. Les crédits d'impôt permettent aux actionnaires, pour un même déboursé net, d'augmenter leur capacité d'épargne en vue de la retraite. L'épargne recueillie, principalement par épargne systématique, est investie dans des entreprises prometteuses de façon à favoriser la création et le maintien d'emplois de qualité.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,9 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 156?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de près de 1?200 entreprises qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale.

Il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent?; le passé n'est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.

