Typerium : la société spécialisée dans la blockchain pour les créateurs dépose deux brevets pour sa technologie innovante

Typerium, une startup dont l'objectif est de révolutionner la vie des créateurs, a déposé deux brevets pour sa technologie blockchain innovante.

Typerium, la société spécialisée dans la blockchain pour les créateurs, consolide sa position sur le marché en déposant deux brevets pour sa technologie. La société vise à réduire considérablement la concurrence et le risque que d'autres sociétés volent ses idées.

Typerium est une startup dont le but est de faciliter la vie des créateurs en leur fournissant une plateforme décentralisée de création de contenu, un réseau de médias sociaux et un marché où ils peuvent travailler et gérer leur entreprise. Elle associera un logiciel de conception intuitif à la protection de la propriété intellectuelle, un réseau de médias sociaux, un marché numérique, un système de gestion de la confiance et de la réputation, une passerelle de paiement basée sur la blockchain et sa propre monnaie numérique.

La société a déposé deux brevets. Le premier concerne son approche révolutionnaire de la protection de la propriété intellectuelle. Les créateurs pourront enregistrer leur travail dans la blockchain grâce à un horodateur, ce qui leur permettra de prouver de manière anonyme que ceux sont eux les créateurs et les propriétaires.

Ce brevet traite spécifiquement de l'utilisation de la technologie blockchain pour la documentation, l'enregistrement, la création et la propriété, ainsi que la vente et l'octroi de licences ultérieures d'oeuvres et de logiciels créatifs.

Le deuxième brevet de la société porte sur de nouvelles méthodes d'évaluation dans le domaine des jetons numériques. Celles-ci incluront la réduction de la valeur d'un jeton quand la demande est plus forte pour un travail particulier, et des enchères automatiques lorsque la demande atteint un certain point.

Le directeur général de Typerium, Alex Haigh, ne doute pas que ces brevets placeront la société en bonne position. « La technologie de la blockchain reste un jeune marché émergent. Nous avons pleinement conscience de la concurrence qui règne dans le secteur. Cela devient plus important que jamais de protéger les innovations de votre société et les efforts fournis pour leur développement », a-t-il déclaré.

« C'est pour cela que nous avons pris des mesures de précaution afin d'empêcher que d'autres entreprises volent nos idées. En protégeant nos ambitions dès le premier jour, nous lançons Typerium sur une voie durable où elle pourra avoir un brillant avenir en facilitant la vie des créateurs de contenu. »

Typerium a presque terminé la levée de fonds de son offre initiale de pièces de monnaie (ICO) pour le développement de la plateforme via son site web. Toute personne qui achète des jetons TYPE recevra un bonus. Toutefois, l'offre initiale de pièces de monnaie prendra officiellement fin le 24 juillet.

