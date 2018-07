/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'investissements majeurs dans des projets d'infrastructures sportives et récréatives/







QUÉBEC, le 11 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera des investissements majeurs dans des projets d'infrastructures sportives et récréatives au Québec.

Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor.

DATE : Le jeudi 12 juillet 2018



HEURE : 13 h



LIEU : Académie Saint-Louis

Terrain de football

1500, rue de la Rive Boisée Sud

Québec (Québec) G2C 2B3

En cas de pluie, l'annonce se déroulera dans le gymnase.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

