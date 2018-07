La société LexisNexis Risk Solutions investit dans la création d'une équipe Connected Car dédiée qui permettra aux constructeurs automobiles de fournir des services de prochaine génération







L'équipe de 35 spécialistes réunira 100 employés dans cinq ans pour permettre aux constructeurs automobiles de fournir des services de mobilité et de voiture connectée à leurs clients

ATLANTA, 11 juillet 2018 /PRNewswire/ -- La société LexisNexis Risk Solutions, un fournisseur de données, d'analyses et de technologie de premier plan au secteur des assurances, a investi plusieurs millions de dollars dans la formation d'une nouvelle équipe Connected Car (voiture connectée) mondiale. LexisNexis Risk Solutions fait partie du RELX Group, une société du FTSE 100 figurant dans la liste « The World's Most Innovative Company » de Forbes Magazine pour 2018.

Une équipe de plus de 35 personnes a été créée afin d'aider les constructeurs automobiles et les assureurs à partager des données et des analyses permettant de fournir la prochaine génération de services de mobilité et de voiture connectée ainsi que des informations visant à améliorer l'expérience client pour les deux industries. L'équipe LexisNexis Risk Solutions Connected Car devrait réunir 100 spécialistes dédiés au cours des cinq prochaines années.

LexisNexis Risk Solutions collabore avec 95 des 100 plus grands assureurs non-vie des États-Unis, plus de 90 % du marché britannique de l'assurance automobile, ainsi que des assureurs du Brésil, de l'Inde, de Chine et d'Espagne. En mobilisant les solides antécédents de la société en matière de fourniture de données à travers la chaîne de valeur des consommateurs pour le marketing, la souscription et l'évaluation du risque, la conformité et les décisions de collision, l'équipe est constituée d'experts en sciences des données, technologie et stratégies de produit et de marché. Collectivement, elle possède plus de 125 ans d'expérience en automobile, télématique et technologie.

L'équipe, dirigée par Adam Hudson, directeur principal de gestion des produits pour Connected Car aux États-Unis, et Reuter van der Wall, vice-président en charge des produits mondiaux, accélérera l'engagement de la société envers le développement de solutions qui font le pont entre les industries de l'assurance et de la fabrication automobile.

« Nous avons créé l'équipe Connected Car pour pouvoir innover et exécuter rapidement, et répondre au rythme et à l'intérêt croissants entre les constructeurs automobiles et les assureurs pour engager les consommateurs avec des informations sur le comportement au volant, la détection de collisions, ainsi que d'autres programmes validés par la connectivité », a déclaré Adam Hudson.

« Les constructeurs automobiles tout comme les assureurs automobile veulent en savoir plus sur leurs clients afin de mieux les servir durant le cycle de vie de propriété des véhicules et à travers les évènements de la vie qui changent les besoins du consommateur. Aujourd'hui, 85 % des assureurs automobile américains utilisent une solution de pré-remplissage LexisNexis axée sur la facilité d'emploi pour le consommateur, une précision améliorée et une meilleure expérience tout au long du parcours du client. »

L'équipe Connected Car oeuvre pour fournir des services de prochaine génération utilisant des données télématiques embarquées pour le volume croissant de véhicules qui sont connectés aujourd'hui à l'internet.

« L'investissement dans cette nouvelle équipe Connected Car signale une approche transformationnelle et une focalisation sur ce marché, ce qui, à notre avis, nous positionne idéalement pour fournir de la valeur à deux puissantes industries. Il fournit également à leur clientèle partagée, le consommateur, des données et des analyses innovantes qui changent la donne et établiront leur leadership sur le marché. »

LexisNexis Risk Solutions entretient déjà des partenariats de travail étroits avec des constructeurs automobiles aux États-Unis, en Europe et en Chine pour fournir de nouveaux produits et services à base de télématique, y compris une assurance fondée sur l'utilisation fournie au point de vente.

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire le risque et améliorer les décisions pour en faire bénéficier les gens du monde entier. Nous fournissons des solutions de données et de technologie à un large éventail de secteurs tels que les assurances, les services financiers, les soins de santé et les organisations gouvernementales. Avec notre siège à Atlanta et des bureaux à travers le monde, nous faisons partie du RELX Group (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial d'informations et d'analyses à des clients professionnels et d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. RELX est une société du FTSE 100 basée à Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.risk.lexisnexis.com, et www.relx.com.

