Lancement du forum chinois 2018 du patrimoine à Qingdao







Les chefs de file chinois et internationaux de la gestion économique, financière et du patrimoine ont tenu des débats approfondis centrés sur l'exploration de nouveaux modèles d'ouverture et de régulation

QINGDAO, Chine, 11 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Le 7 juillet, le forum chinois 2018 du patrimoine de Qingdao, sur le thème de « l'exploration de nouveaux modèles d'ouverture et de régulation », a été inauguré à l'hôtel Crowne Plaza Qingdao Ocean Spring Resort. Au cours de cet événement qui a duré deux jours, les participants ont discuté de l'ouverture et de l'innovation dans le secteur financier ainsi que des régulations financières et des services financiers dans l'économie réelle et ont ainsi proposé un marché d'idées ouvert et diversifié pour le secteur de la gestion de patrimoine.

Le secrétaire adjoint du parti de la province du Shandong et gouverneur, Gong Gong, a rédigé une lettre ouverte au forum qui a été lue à haute voix lors de la cérémonie d'ouverture par Sun Jiye, le vice-gouverneur de la province du Shandong. Les vice-présidents de la commission chinoise de supervision des assurances (CIRC), Zhou Liang et Liang Tao, le vice-président de la commission chinoise régulatrice des valeurs (CSRC), Fang Xinghai, et le directeur adjoint du centre de développement et de recherche du Conseil d'État, Wang Yiming, ont prononcé des discours clés. Le secrétaire du parti et maire de la municipalité de Qingdao, Meng Fanli, a prononcé plusieurs discours lors de la cérémonie d'ouverture. L'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, a pu converser avec les participants par le biais d'une connexion vidéo en direct.

M. Gong a déclaré dans sa lettre que la province du Shandong fait aujourd'hui passer les réformes et les activités d'ouverture vers l'étape suivante et que le processus de développement dans la province progresse à un rythme encore plus rapide et dynamique que par le passé. La province applique « la pensée de Xi Jinping, du socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère » et les principes directeurs du 19e congrès national du PCC avec diligence, dans un effort pour mieux promouvoir les changements en matière de qualité, d'efficacité et de dynamisme de l'économie et d'atteindre un développement qui soit à un plus haut niveau observable en matière de qualité, conformément au nouveau concept de développement. Plus particulièrement, le président Xi Jinping a prononcé un discours important lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a eu lieu à Qindgao, au cours duquel il a indiqué la direction à suivre pour le développement de la province. Les directives soulignées par le président Xi sont perçues comme prometteuses pour ouvrir de nombreuses opportunités. La province du Shandong est bien placée pour poursuivre son développement et ainsi tirer profit de ces opportunités. La province accueille chaleureusement les entrepreneurs venus de Chine et de l'étranger qui sont prêts à investir et à s'établir ici, partager des opportunités de développement et créer un meilleur avenir ensemble.

M. Meng a déclaré lors de son discours que Qingdao agit fidèlement par rapport aux objectifs mentionnés dans le discours clé du président Xi Jinping durant sa visite au Shandong. Il a ensuite mentionné que l'esprit des mots du président se reflète dans l'accueil du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a eu lieu à Qindao et qui a connu un franc succès, avec une attention particulière à l'innovation et au travail acharné et avec l'objectif d'amener tout travail vers un nouveau niveau. En nous basant sur le concept général consistant à soutenir le développement de l'économie réelle, prévenir les risques financiers, élargir les efforts d'ouverture et accélérer le développement du secteur financier, tout particulièrement le secteur de la gestion de patrimoine, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour terminer le travail financier préparatoire nécessaire, créer une véritable écologie financière, accélérer la transformation de Qingdao en un centre international de gestion de patrimoine, tout en élevant le niveau et produire un travail répondant à ce nouveau niveau par rapport aux attentes en matière d'ouverture et de développement du secteur financier.

De nombreuses célébrités, dont les dirigeants des autorités nationales de supervision financière, les dirigeants de grandes institutions financières nationales et étrangères et de sociétés de gestion de patrimoine, des experts et des leaders d'opinion venant d'organisations de recherche éducative et scientifique, des dirigeants d'agences gouvernementales provinciales et municipales ayant des responsabilités de supervision dans le secteur financier, ainsi que des représentants de plusieurs villes chinoises, étaient présents lors du forum.

Le forum, accueilli par le gouvernement municipal de Qingdao et organisé par le magazine Caijing et caijing.com.cn, a tenu six séances plénières et cinq sommets du forum. L'événement est conçu pour promouvoir le bon développement du secteur chinois de la gestion de patrimoine et soutenir l'économie réelle, avec pour objectif d'établir une plateforme de communications internationales prospective et qui fait autorité pour le secteur de la gestion de patrimoine afin de stimuler les communications et les discussions dans toute l'industrie. Durant le forum, plusieurs événements thématiques ont eu lieu, dont une tournée de présentation, organisée par le bureau des affaires financières de Qingdao et la branche de Qingdao de la commission chinoise de régulation des valeurs, sur la façon dont les sociétés énergétiques traditionnelles gèrent leur transformation vers des sociétés exploitant les nouvelles énergies. Dans le même temps, l'université Renmin de Chine a publié le dernier China Wealth Management Development Index Report (rapport d'indice du développement de la gestion de patrimoine en Chine).

Le 6 juillet, M. Meng a rencontré les invités présents au forum chinois 2018 du patrimoine de Qingdao à l'hôtel Crowne Plaza Qingdao Ocean Spring Resort.

Monsieur Liu Jianjun, l'adjoint au maire, était également présent.

