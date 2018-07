/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'une aide financière importante pour le développement de l'offre touristique au nord du 49e parallèle/







QUÉBEC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député d'Ungava, M. Jean Boucher, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en compagnie de la directrice générale de Tourisme Eeyou Istchee, Mme Robin McGinley et du directeur général de Tourisme Baie-James, M. Mitchell Dion, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle l'annonce d'une aide financière importante pour le développement de l'offre touristique au nord du 49e parallèle sera faite.

Date : Le mercredi 11 juillet 2018



Heure : 9 h 30



Lieu : Hôtel de Ville de Chibougamau

650e, 3 Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

