Suning Logistics conclut un partenariat stratégique avec Baidu Apollo visant à accélérer la technologie de conduite autonome







Ce partenariat pourrait voir la production en masse de véhicules de livraison sans chauffeur d'ici à 2020

NANJING, Chine, 11 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Suning Logistics, une filiale du groupe Suning Holdings, a fait savoir qu'elle avait conclu un partenariat stratégique avec Baidu Apollo visant à accélérer l'application commerciale de la technologie de conduite autonome qui pourrait voir la production en masse de véhicules de livraison sans chauffeur dès 2020.

Suning et Baidu ont annoncé leur partenariat à l'occasion de l'événement « Baidu Create 2018 » à Beijing. Les deux sociétés ont également présenté un véhicule de livraison sans chauffeur baptisé « MicroCar ». Doté du système d'intelligence de classe L4 de Baidu, le MicroCar a été conçu pour résoudre ce que Suning décrit comme les « problèmes de livraison sur les 5 derniers kilomètres ».

Suning a également présenté son système logistique intelligent, qui inclut des scénarios de livraison terminal offrant des opportunités pour la commercialisation de la technologie de conduite autonome de Baidu Apollo. Les scénarios de livraison terminal de Suning incluent : la communauté intelligente (véhicule de livraison sans chauffeur + cabinet de collecte automatique) ; livraison instantanée locale (magasin de proximité Suning + véhicule de livraison sans chauffeur) ; et distribution mobile (véhicule de distribution sans chauffeur + itinéraire de distribution fixe).

Suning envisage de commercialiser sa technologie de conduite autonome dans un premier temps pour ses services de livraison instantanée locale. Actuellement, les magasins de proximité Suning proposent des services de livraison dans un rayon de 3 km, et le véhicule de livraison sans chauffeur viendra en complément des livreurs, ce qui permettra à un service de livraison en 24 heures de mieux servir la communauté locale.

Pour Lu Junfeng, vice-président de Suning Logistics : « En combinant les riches scénarios de communauté intelligente élaborés par Suning, et la technologie sophistiquée de conduite autonome élaborée par Baidu dans son programme Apollo, nous sommes aujourd'hui à deux doigts de réaliser la commercialisation d'une technologie de conduite pleinement autonome. À l'avenir, grâce à une coopération approfondie continue entre Suning et Baidu, une nouvelle forme de communauté logistique intelligente profitera davantage au public en lui simplifiant davantage l'existence. »

En 2018, Suning Logistics a réalisé d'importants investissements dans la commercialisation de la conduite autonome, et lancé un certain nombre d'installations de logistique autonome. En mai, Suning a réussi un essai routier pour son véhicule utilitaire lourd autonome « Strolling Dragon », le premier poids-lourd autonome mis au point par une entreprise de commerce électronique chinoise à réussir les tests de logistique sur campus et les tests autoroutiers en Chine. En avril, Suning a officiellement lancé son entrepôt de véhicules guidés automatisés (AGV) à Jinan, offrant une solution bénéfique pour le public qui fait appel à des robots pour réduire à 10 secondes le temps de collecte et de sélection dans l'entrepôt ? soit une efficacité cinq fois supérieure au travail manuel.

Le partenariat avec Baidu Apollo s'inscrit dans la stratégie de Sunning visant à proposer des solutions de logistique pleinement automatisées fondées sur l'intelligence artificielle (IA). Sunning explique qu'elle continuera de collaborer avec les entreprises de technologie afin de créer un système logistique intelligent au sein duquel les camions sans chauffeur, les véhicules automatisés et les robots travaillent en toute harmonie pour effectuer des tâches de livraison pour les humains.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des plus grandes entreprises commerciales en Chine, et possède deux sociétés cotées en Chine et au Japon. En 2017, Suning Holding s'est classée à la deuxième position parmi les 500 meilleures entreprises privées en Chine, avec un chiffre d'affaires annuel de 65,7 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique (412,95 milliards de yuans). Dans le cadre de sa mission consistant à « Mener l'écosystème dans tous les secteurs en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning renforce et étend son activité principale via huit secteurs verticaux : Suning.com, la logistique, les services financiers, les technologies, l'immobilier, les médias et le divertissement, les sports, ainsi que les investissements, grâce auxquels Suning.com a intégré en 2017 la liste du Fortune Global 500.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.suningholdings.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/716459/Suning_Baidu_MicroCar.jpg

Communiqué envoyé le 11 juillet 2018 à 05:33 et diffusé par :