MONTRÉAL, 11 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Galilei, une nouvelle entreprise de l'Université Concordia, annonce le lancement de XR:MTL, une fabrique d'innovation axée sur les technologies XR. Hébergée par l'Université Concordia, cette initiative est cofondée par Galilei, qui assurera la gestion des opérations de la fabrique, et Ubisoft, leader mondial dans la création et le développement de divertissement interactif.



La fabrique concentrera ses activités sur le développement d'applications ayant un réel potentiel commercial. Elle réunira, sous un même toit, des étudiants et chercheurs universitaires, des entreprises établies et des startups en reliées aux technologies XR. Elle compte ainsi catalyser l'innovation ouverte et sa commercialisation, notamment par la création de nouvelles entreprises ainsi que par le développement d'expériences et d'applications novatrices pour plusieurs secteurs de l'économie. L'atteinte de cet objectif passera notamment par des projets de développement conjoints, des partenariats de production expérimentale et le partage de connaissances.

« Une nouvelle vague d'expériences XR plus matures est en émergence. La technologie trouvera une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne et aura un impact sur l'avenir du travail dans de nombreux secteurs d'activité. La qualité du talent québécois dans les domaines de la technologie et de la création a le potentiel de faire du Québec un chef de file mondial dans le secteur des technologies XR », affirme Stéphane Marceau, PDG de Galilei.

Ubisoft crée « L'Atelier XR », un espace à l'intérieur de la fabrique, consacré à la collaboration avec l'écosystème XR de Montréal. « Ubisoft investit dans la réalité virtuelle depuis plusieurs années et s'est imposé comme un leader mondial dans le domaine du divertissement XR. Nous avons développé et mené des avancées technologiques afin de rendre la XR plus accessible au public. Pour Ubisoft, XR:MTL représente une plate-forme idéale pour créer de nouveaux services et applications commerciales, accroître notre capacité de développement et nos talents ainsi que pour bâtir un nouveau réseau de partenaires innovateurs », souligne Deborah Papiernik, vice-présidente, développement des affaires chez Ubisoft.

« Nous travaillons depuis des années avec la technologie de réalité virtuelle et suivons son évolution. Nous pensons que c'est le bon moment de participer à l'avenir des réalités virtuelles, augmentées et mixtes, en collaboration avec les talents et entreprises émergentes de l'écosystème montréalais », ajoute Olivier Palmieri, directeur de création chez Ubisoft et directeur de « L'Atelier XR ».

XR:MTL s'associe avec des partenaires d'envergure, comme Oculus, des chefs de file en technologies du divertissement tels D-BOX (TSE:DBO) et Triotech, ainsi qu'avec plusieurs jeunes entreprises triées sur le volet, dont Aperium, Ova, The Phenomena, VRTracker et Pixelbug. Les solutions et les expériences élaborées couvriront de multiples secteurs qui exploitent les technologies XR, y compris les secteurs du divertissement, de la santé, de l'aérospatiale, de l'éducation, etc.

De plus, dans le cadre de la mission d'innovation ouverte de XR:MTL, un nouveau partenariat a été formé avec Prompt Québec, un consortium à but non-lucratif, qui facilite la collaboration et le financement entre les entreprises et le secteur de la recherche publique. Il permettra de soutenir de futurs projets XR sur les réseaux 5G.

À propos de Galilei : Galilei est l'entreprise de l'innovation ouverte. Nous regroupons et travaillons de concert avec les grandes et moyennes entreprises, les startups et le monde universitaire pour développer l'innovation de rupture. Nous développons des partenariats pour identifier, développer et commercialiser les technologies de demain destinées aux marchés consommateurs et affaires. Nous bâtissons des communautés autour de technologies de pointe, permettant aux startups de réaliser leurs ambitions de concert avec leurs partenaires corporatifs. Ces rassemblements orchestrés et l'accompagnement de Galilei mènent à la croissance d'entreprises et à la création de produits révolutionnaires et d'innovations appliquées au marché. Notre équipe est composée d'anciens fondateurs et PDG, de dirigeants d'entreprises innovatrices et d'investisseurs dans la technologie. Galilei est une entreprise de l'Université Concordia.

À propos de Ubisoft : Ubisoft est un chef de file mondial de la création, de l'édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Grâce à son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, Ubisoft est doté d'équipes qui s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, téléphones portables, tablettes et PC. Pour l'exercice 2017-18, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1?732 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

