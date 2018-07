Coup d'envoi rapide pour l'innovateur du voyage Seatfrog qui obtient un nouveau financement de 4,5 millions de livres sterling [8 millions de dollars australiens] dans le cadre du cycle de financement de série A mené par Octopus Ventures







Seatfrog, société technologique de rupture qui révolutionne les transports ferroviaires et aériens en proposant des offres de surclassement en direct et jusqu'au moment du départ sur appareil mobile pour les sièges d'avion et de train, a annoncé aujourd'hui un tour de table de série A de 4,5 millions de livres sterling, dirigé par Octopus Ventures, l'une des sociétés de capital-risque les plus prospères d'Europe.

Octopus Ventures est la société de capital-risque basée à Londres et à New York qui se cache derrière des entreprises à succès telles que Secret Escapes et Zoopla Property Group. Les investisseurs existants, y compris HOWZAT Partners (l'équipe d'investissement derrière Trivago), ont également participé à ce dernier tour de financement.

Seatfrog ouvre d'importantes opportunités de revenus pour les compagnies ferroviaires aériennes en offrant aux enchères des sièges premium - qui sont sûrs d'être disponibles - jusqu'au moment du départ, ce qui représente une technologie unique à l'heure actuelle sur le marché. Selon des études menées par Seatfrog, plus de 37 millions de sièges premium sont inoccupés chaque année auprès des 30 plus grandes compagnies aériennes et 480 millions d'entre eux le sont parmi les sept plus gros fournisseurs ferroviaires européens.

En septembre 2017, Seatfrog a introduit une technologie de rupture dans l'industrie du voyage en lançant une innovation de rang mondial avec Virgin Trains : il s'agissait en effet de permettre aux clients de pouvoir se surclasser jusqu'à 15 minutes avant le départ à l'aide de leur smartphone en seulement quelques tapotements.

La start-up technologique, qui possède aujourd'hui des bureaux à Londres et à Sydney, se développe à un rythme incroyable avec une croissance mensuelle de plus de 130 %, et vient de remporter le prix « Europa Start Hottest Travel » à l'occasion des Europa Awards. Elle a vu sa clientèle augmenter ses revenus de plus de 100 % et les taux de conversion des utilisateurs dépasser très largement les normes de l'industrie pour atteindre 56 % - un chiffre sans précédent dans le secteur du voyage, qui a encore du mal à monétiser de manière efficace les revenus auxiliaires de dernière minute.

Cette start-up pionnière est désormais prête à tirer profit de ses premiers succès en utilisant le financement pour répondre à une très forte demande mondiale pour sa technologie innovante de la part des compagnies ferroviaires et aériennes. Cette injection de 4,5 millions de livres sterling permettra à Seatfrog de consolider une équipe déjà impressionnante constituée d'employés de haut niveau, dans ses bureaux de Londres et de Sydney, afin d'accélérer la croissance de l'entreprise et accroître de manière considérable sa capacité de production.

« Chaque année, des milliards de livres de recettes accessoires non réalisées sont générés en raison de processus en place manuels et fragmentés. Nous avons commencé il y a un an à démontrer qu'il existait une bien meilleure façon de procéder », a déclaré Iain Griffin, PDG et co-fondateur de Seatfrog.

« La technologie de Seatfrog apporte une solution mobile au marché conçue pour les passagers d'aujourd'hui. Nous permettons à l'industrie du voyage de progresser beaucoup plus vite et de développer ses stratégies auxiliaires grâce à une utilisation intelligente des données en temps réel, offrant ainsi aux passagers une expérience mobile qui s'intègre parfaitement à un mode de vie actif. »

Suzanne Donnelly, directrice commerciale de la LNER (London and North Eastern Railway), a commenté : « Seatfrog a connu un énorme succès avec Virgin et connaît maintenant le même succès avec la LNER. Il s'agit d'un produit extrêmement intuitif pour nos passagers et offrant d'excellentes performances commerciales, et notre équipe adore travailler avec un partenaire aussi rapide et avant-gardiste. »

Luke Hakes, associé chez Octopus Ventures, a ajouté : « Nous sommes ravis de diriger ce cycle de financement et de rejoindre le conseil d'administration de Seatfrog, qui offre selon nous l'opportunité d'apporter un changement fondamental dans la façon dont les consommateurs abordent les défis posé par le voyage. Ayant constaté l'impact des systèmes dynamiques de gestion des revenus au sein des hôtels et des compagnies aériennes, nous pensons qu'il existe une opportunité très intéressante dans la mise en application de cette approche au secteur du voyage ferroviaire d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Seatfrog représente exactement le genre de technologie avant-gardiste dans laquelle nous souhaitons investir. Octopus Ventures a hâte de faire partie de cette aventure avec Seatfrog, de pouvoir jouer un rôle dans le soutien à son équipe et de faire progresser l'entreprise vers de nouveaux sommets, et ce dans de nombreuses zones géographiques. »

« Seatfrog est sans aucun doute la plateforme que l'industrie attendait afin d'améliorer l'expérience de surclassement. Les stratégies de revenus auxiliaires dans l'industrie du voyage sont fragmentées et il existe un grand potentiel encore inexploité, particulièrement en ce qui concerne le processus de surclassement effectués le jour même », a déclaré David Soskin, co-fondateur et partenaire de HOWZAT. « Seatfrog connaît jusqu'à présent le type de demande auquel nous nous attendions, ce qui représente une opportunité considérable. »

Luke Hakes d'Octopus rejoindra un conseil consultatif déjà solide, composé de poids lourds de l'industrie, dont Simon Hickey, ex-PDG de Qantas Airlines, et l'équipe dirigeante de HOWZAT Partners, qui comprend David Soskin, Hugo Burge et Sascha Hausmann.

Pour obtenir plus d'informations sur Seatfrog, veuillez vous rendre sur http://www.seatfrog.com.

