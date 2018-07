Le Canada assumera le commandement d'une nouvelle mission de formation de l'OTAN en Irak







BRUXELLES, le 11 juill. 2018 /CNW/ - En tant que membre fondateur de l'OTAN, le Canada fait preuve d'un leadership actif et solide au sein de l'organisation. Notre pays a toujours répondu à l'appel lorsqu'il est question de protéger la paix et la sécurité à l'échelle internationale.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada élargira son rôle de leadership en assumant le commandement d'une nouvelle mission de formation et de développement des capacités de défense de l'OTAN en Irak pour la première année.

Cette mission représente la prochaine étape pour le Canada à la suite du combat fructueux mené contre Daech pour aider à rétablir la capacité institutionnelle en Irak et jeter les bases d'une paix et d'une stabilité durables. Le leadership du Canada dans cette nouvelle mission de formation de l'OTAN s'ajoutera aux efforts que nous déployons déjà au sein de la Coalition mondiale contre Daech. Elle permettra d'adapter le soutien que nous apportons à l'Irak en vue de répondre aux besoins actuels et de consolider les gains réalisés.

L'Irak fait face à d'importants défis alors que le pays travaille à rétablir la capacité de ses forces de sécurité. La contribution du Canada aidera à renforcer les capacités de sécurité et à améliorer la gouvernance démocratique. Dans le cadre de cette mission, jusqu'à 250 membres des Forces armées canadiennes collaboreront avec des pays partenaires pour aider l'Irak à bâtir une structure de sécurité nationale plus efficace et à améliorer la formation des forces de sécurité de l'Irak.

Le Canada assumera son nouveau rôle à l'automne 2018, jusqu'à l'automne 2019. Des troupes seront déployées à Bagdad et dans les environs. La contribution du Canada comprendra également le déploiement de jusqu'à quatre hélicoptères Griffon pour appuyer les activités de l'OTAN.

Citation

« Depuis la création de l'OTAN en 1949, le Canada a joué un rôle solide et actif au sein de diverses missions en vue de faire progresser la paix et la sécurité pour nos citoyens et des gens à travers le monde. Nous sommes fiers d'assumer un rôle de leadership en Irak, et de travailler avec nos alliés et le gouvernement de l'Irak. Ensemble, nous pouvons aider cette région du Moyen-Orient à créer une paix et une stabilité durables. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre Trudeau a annoncé cette nouvelle mission de l'OTAN lors de l'événement « Nos valeurs mondiales communes » tenu aujourd'hui, juste avant le Sommet de l'OTAN.

Dans le cadre de l'opération IMPACT, les Forces armées canadiennes fournissent de la formation et un soutien aux forces de sécurité irakiennes, en plus d'aider les forces régionales à renforcer leurs capacités.

Le Canada a aussi déployé des équipes de formation mobiles pour appuyer les efforts de l'OTAN visant à établir une capacité de lutte contre les engins explosifs improvisés. La présente initiative donne suite à ces efforts.

L'an dernier, le gouvernement du Canada a lancé Protection, Sécurité, Engagement - une politique de défense unique, globale et ambitieuse qui prévoit un nouveau financement historique pour l'armée du Canada.

La nouvelle politique de défense prévoit augmenter de plus de 70 % le budget de la défense du Canada entre 2016 et 2026. Elle permettra aux forces armées canadiennes de mener plus d'activités au-delà des frontières du pays et au Canada d'élargir le rôle de leadership qu'il joue activement au sein de l'OTAN.

La nouvelle politique de défense prévoit augmenter de plus de 70 % le budget de la défense du Canada entre 2016 et 2026. Elle permettra aux forces armées canadiennes de mener plus d'activités au-delà des frontières du pays et au Canada d'élargir le rôle de leadership qu'il joue activement au sein de l'OTAN.

Le Canada et 11 autres pays ont fondé l'OTAN en 1949 en s'appuyant sur les valeurs fondamentales de la démocratie, de la liberté individuelle, des droits de la personne et de la primauté du droit. Depuis plus de soixante ans, l'OTAN joue un rôle de premier plan pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité à l'échelle internationale.

Document connexe

Liens connexes

