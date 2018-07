Xehar ouvre un nouveau centre de traitement des commandes en Europe pour soutenir la croissance internationale







EL SEGUNDO, Californie, 11 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Xehar, la plate-forme en ligne de « Fashion Tech » (technologie de la mode) consacrée à la mode grandes tailles, annonce l'ouverture d'un nouveau centre de traitement des commandes à Barcelone, en Espagne. Le centre de traitement de pointe offre tout ce dont Xehar a besoin pour s'assurer que ses opérations bénéficient du meilleur équipement pour gérer la croissance et la distribution d'articles de mode, de chaussures et d'accessoires dans le monde entier.

« En raison du succès de nos influenceurs européens, nous constatons une demande internationale croissante pour nos lignes de vêtements grandes tailles », déclare Hadari Oshri, fondatrice et PDG de Xehar. « Nous avons choisi de lancer le nouveau centre de distribution en Espagne afin de rendre la mode grandes tailles plus accessible dans les régions européennes qui nous disent qu'elles en ont besoin ».

Xehar élargira ses deux programmes phares développés pour inspirer les femmes à devenir des fées de la mode et, en fin de compte, des conseillères positives pour le corps. Pour devenir l'un ou l'autre, il faut passer par le leadership, la communication, la mode et la formation à la pleine conscience. Après avoir réussi les cours offerts par l'université Xehar, ces femmes sont à même de créer leurs propres collections de mode sur la plate-forme Xehar. Ces modèles de comportement partagent ensuite des conseils de mode et travaillent à la création de communautés en ligne visant à soutenir d'autres femmes qui veulent acquérir de la confiance en elles par le biais de leur style personnel et d'une mode tendance.

« En réalité, Xehar offre des vêtements véritablement uniques en Europe », déclare Thais Pellicer Comas, une « fée de la mode ». « Nous sommes ravies de rapprocher la mode à des prix imbattables de celles qui en ont besoin, ici, à Barcelone. »

En s'associant avec des talents locaux et en en recrutant, Xehar est en mesure de puiser dans les réseaux existants et anciens de grands magasins réputés, ainsi que dans les petites boutiques dans toute l'Europe.

Les influenceurs de Xehar en Espagne deviendront les points de repère pour les femmes tout en rondeurs vivant dans les régions européennes et qui sont à la recherche de conseils et d'inspiration en matière de mode.

Barcelone est un endroit stratégique pour Xehar qui se prépare à lancer l'application Xehar App, ce qui facilitera davantage le déploiement de nouvelles lignes de produits dans toute l'Europe pour répondre à la demande des clients.

À propos de Xehar : Xehar est une entreprise de « Fashion Tech » (technologie de la mode), qui a été fondée dans un esprit rebelle et avec un objectif ambitieux : offrir des vêtements chics à des prix révolutionnaires, en faisant appel à la technologie et à une application mobile pour faciliter les décisions d'achat, tout en favorisant la confiance en soi des femmes grâce à une mode inspirante. Xehar possède deux divisions principales, un magasin en ligne nommé Xehar Marketplace et une application mobile du nom de Xehar App. Vous en saurez plus sur Xehar.com

