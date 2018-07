Clinique Gyncentrum : premières grossesses employant la procédure AneVivo Egg Donation en Pologne







La clinique Gyncentrum vient d'annoncer les premières grossesses au monde employant une méthode de fécondation plus naturelle par don d'ovules.

« Nous sommes ravis d'annoncer les premières grossesses au monde utilisant la méthode Egg Donation à la clinique Gyncentrum. Gyncentrum prouve une fois de plus son leadership et sa capacité d'innovation dans le monde de la FIV. En permettant à la fécondation de se dérouler dans l'utérus maternel, grâce à AneVivo, Gyncentrum offre aux patientes Egg Donation un moyen unique de participer à la toute première étape du développement de l'embryon, renforçant ainsi le lien entre la mère et le bébé », dit Martin Velasco, fondateur et PDG d'Anecova.

Des innovations porteuses de succès et d'espoir

AneVivo Natural Fertilisation est une approche plus naturelle de la procréation médicalement assistée (PMA). Il s'agit d'un dispositif à capsule poreuse qui permet le passage bidirectionnel des fluides, nutriments et autres composants non cellulaires, favorisant ainsi les échanges entre l'embryon et son environnement maternel. Il permet à la fécondation, puis aux premiers stades du développement de l'embryon de se dérouler directement au sein de l'utérus maternel.

« Notre première tentative avec AneVivo a été un succès. Deux ovocytes parfaits ont été transférés, et nous avons eu la chance de pouvoir en congeler deux de plus. Après un parcours long et difficile de sept ans passés à combattre l'infertilité, notre anxiété s'est transformée en un sentiment intense de joie et de soulagement, que je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ou ressentir. Je suis enceinte ! », dit Ann, patiente de la clinique Gyncentrum.

Le don d'ovules est généralement l'ultime recours pour les patientes. L'un des facteurs les plus difficiles pour une patiente qui envisage ce traitement est d'accepter d'utiliser les ovules de quelqu'un d'autre au lieu des siens. Les patientes peuvent parfois se sentir « déconnectées » lorsqu'elles reçoivent un embryon déjà fertilisé et développé en laboratoire.

Conditions naturelles

Avec AneVivo Natural Fertilisation, les patientes sont impliquées et participent dès l'étape de fécondation, la première de nombreuses étapes cruciales de la vie, et peuvent ainsi réduire l'exposition de l'embryon à un environnement artificiel. Grâce à la porosité de la capsule, la communication entre le futur embryon et l'environnement de la mère, rempli de nutriments et de facteurs endométriaux, est rendue possible. La fécondation AneVivo dans l'appareil reproducteur maternel est la méthode existante qui s'approche le plus des conditions naturelles.

« L'aspect psychologique et la réduction du stress au cours du traitement sont essentiels. Pour de nombreux couples, il est très important que la fécondation se déroule dans le corps de la mère. Cela leur donne le sentiment d'établir un lien avec l'embryon naissant, dès les premiers instants de la conception », dit le Dr Dariusz Mercik, gynécologue et spécialiste de l'infertilité à la clinique Gyncentrum.

La clinique Gyncentrum est le premier centre en Pologne et l'un des rares centres en Europe qui offre AneVivo pour le traitement de l'infertilité. Les couples qui ont précédemment suivi ce traitement à la clinique Gyncentrum ont obtenu un taux de réussite de 50 %. Cela signifie que jusqu'à la moitié des traitements ont débouché sur des grossesses.

À propos d'Anecova

Anecova est une entreprise suisse de technologies médicales basée à l'EPFL Innovation Park de Lausanne. Elle travaille avec les plus grands chercheurs et praticiens au monde dans le domaine de la procréation médicalement assistée (PMA) et s'est donnée pour mission de mettre au point des approches de procréation plus naturelles. Son dispositif AneVivo a obtenu une certification européenne (label CE) et a également été approuvé dans de nombreux pays européens, y compris le Royaume-Uni.

Pour de plus amples informations, rendez-vous http://www.anecova.com

À propos de la clinique de fertilité Gyncentrum

Gyncentrum est l'une des meilleures cliniques de traitement de l'infertilité en Pologne. Gyncentrum offre des traitements de pointe utilisant les techniques les plus avancées de la procréation médicalement assistée, et se spécialise dans le traitement par don d'ovules.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.gyncentrum.co.uk/

