roelli roelli confectionery ag - Cannabis: maintenant disponible sous forme de chewing-gum

SAINT-GALL, Suisse, July 11, 2018 /PRNewswire/ --

Il existe maintenant en Suisse un nouveau chewing-gum au cannabis sans effet psychotrope.

Roelli Roelli est la société suisse à l'origine du produit commercialisé depuis le lundi 2 juillet 2018.

Chaque chewing-gum contient cinq milligrammes de l'antioxydant cannabidiol (CBD). Un paquet de Swiss Cannabis Gum contient 120 mg de CBD, soit à peu près l'équivalent de six grammes de chanvre, mais avec une différence de taille : le consommateur ne plane pas. Roelli Roelli est la première entreprise à incorporer une quantité aussi élevée de CBD dans un chewing-gum tout en respectant entièrement les exigences légales.

Le CBD présente de nombreux bienfaits pour la santé : la substance favorise la relaxation et est efficace contre la douleur, les crampes, l'inflammation, l'anxiété, la psychose et les nausées. En tant qu'antioxydant, il possède également des propriétés de protection des cellules. Le CBD, qui est extrait du chanvre, suscite un intérêt croissant ces derniers temps. De nombreuses études montrent que le CBD et les produits à base de cannabis peuvent aider à rester en bonne santé. En conséquence, de plus en plus de personnes utilisent le CBD en complément alimentaire pour leur permettre d'améliorer leur bien-être général. Selon de nombreux médecins et pharmaciens, la dose minimale médicalement recommandée se situe entre 15 et 30 milligrammes par jour.

Swiss Cannabis Gum est facile à doser et n'a pas de saveur amère, contrairement aux teintures et autres produits à base de cannabis. Au contraire, il permet de garder une haleine fraîche et aide à maintenir la flore naturelle de la bouche.

Actuellement, Swiss Cannabis Gum est exclusivement disponible en pharmacie et dans notre boutique en ligne. Le produit a été développé en collaboration avec Medropharm, une société suisse spécialisée dans le développement et la fabrication de produits contenant du cannabidiol. Medropharm garantit les normes de qualité les plus élevées concernant la manipulation de cette précieuse matière première naturelle.

roelli roelli confectionery ag est un spécialiste des produits de confiserie sur mesure et l'un des plus grands exportateurs suisses de chewing-gum et de bonbons. Parallèlement au développement de marques privées pour de grands distributeurs européens, la société est particulièrement active sur le marché de niche. Swiss Cannabis Gum est le premier produit lancé par la Roelli Roelli Smart Division, ouvrant sciemment la voie du chewing-gum qui offre une hygiène buccale avec une valeur ajoutée. La société a été fondée en 1997 par les frères Andreas et Kristofer Roelli. Auparavant et depuis 1988, les frères issus de la troisième génération dirigeaient l'entreprise familiale responsable de la vente de Läkerol en Suisse.

