Maverick AV Solutions annonce un accord mondial avec Zoom Video Communications







BARCELONE, Espagne, 10 juillet 2018 /CNW/ - Maverick AV Solutions, une entreprise de Tech Data (Nasdaq : TECD) offrant des solutions spécialisées, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de distribution avec Zoom Video Communications, Inc. Maverick AV Solutions l'aidera à élargir sa présence mondiale, à commencer par l'Amérique du Nord et l'Europe, en favorisant son développement dans de nouveaux segments de clientèle et en appuyant la croissance des Zoom Rooms (salles Zoom), la solution de pointe que propose Zoom pour la collaboration en milieu de travail.

La plateforme Zoom s'intègre à tous les systèmes matériels, ce qui veut dire que les clients peuvent, à coup sûr, utiliser l'équipement de salle existant ou le mettre à niveau pour créer une expérience conforme à leur style en matière de réunion et de collaboration. Cette plateforme idéale convient à tout espace de collaboration, des petits bureaux ou salles aux centres de formation et de diffusion de classe mondiale.

S'agissant de collaboration, Maverick AV Solutions s'appuiera sur son écosystème de prestataires de premier plan pour travailler avec l'équipe Zoom dans le monde entier et créer des solutions sur mesure pour aider les intégrateurs à mettre au point des systèmes de salle simples et intuitifs à déploiement rapide. Zoom est déjà partenaire de plusieurs fournisseurs de Maverick, dont Logitech, Dell et Crestron.

« Zoom Video Communications est l'une des entreprises les plus intéressantes à entrer ces dernières années dans le secteur salle de réunion, et la qualité de l'expérience utilisateur lui donne un avantage essentiel, à savoir l'adoption rapide par les utilisateurs », a déclaré Jon Sidwick, vice-président chez Maverick AV Solutions. « Les salles Zoom offrent à nos revendeurs une excellente opportunité et, vu notre présence mondiale, Maverick AV Solutions est en mesure d'offrir à Zoom une expérience homogène propice aux lancements dans plusieurs pays. Notre compréhension des technologies audiovisuelles et notre spécialisation en la matière permettront à Zoom de se déployer rapidement dans le canal de distribution et aideront les intégrateurs à mettre rapidement les salles Zoom sur le marché. »

« Le partenariat entre Zoom et Maverick va ravir nos clients en prévoyant un emballage uniforme pour les solutions Zoom Room en collaboration avec nos partenaires spécialistes de matériel optimisé », a déclaré Laura Padilla, chef du développement commercial et des canaux de distribution chez Zoom. « Cette relation représente un point fort dans nos projets d'expansion mondiale, l'objectif étant d'élargir notre présence sur de nouveaux marchés, de simplifier le processus d'achat de solutions et de développer notre écosystème de partenaires. Nous avons hâte de mettre rapidement en oeuvre la valeur de notre partenariat avec Maverick et d'améliorer l'expérience de nos clients et partenaires. »

Maverick AV Solutions est une entreprise de solutions spécialisées de Tech Data, le leader mondial de la distribution de produits, services et solutions technologiques de bout en bout. Nos experts dévoués travaillent avec les principales marques mondiales pour fournir à nos clients des solutions audiovisuelles spécialisées, des solutions de collaboration et de signalisation intelligente, ainsi que des services logistiques et financiers hors pair. Grâce à l'étendue de ses produits, à ses connaissances approfondies, à ses services d'activation et à ses systèmes de commerce électronique, Maverick AV Solutions aide ses clients à se doter des solutions audiovisuelles les plus complètes du marché.

Pour tout complément d'information sur Maverick, rendez-vous sur www.tdmaverick.eu. Pour toute précision sur l'offre Maverick des solutions audiovisuelles de Zoom Video Communications en Amérique du Nord, composez le (800) 237-8931.

Pour diffuser un minimessage, cliquez ici : @MaverickAVWorld annonce un accord mondial avec @zoom_us pour la distribution de solutions de collaboration (#collaboration) de pointe en milieu de travail; http://investor.techdata.com/news-releases.

À propos de Tech Data

Tech Data relie le monde à la puissance de la technologie. Notre portefeuille intégral constitué de produits, services et solutions, de compétences hautement spécialisées et d'expertise dans les technologies de nouvelle génération permettent aux partenaires de distribution de mettre sur le marché les produits et solutions dont le monde a besoin pour se connecter, se développer et progresser. Tech Data est classée 83e sur la liste Fortune 500® et a été nommée par Fortune l'une des sociétés les plus admirées au monde pendant neuf années consécutives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.techdata.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Personnes-ressources aux médias

Wally Campbell

Directeur des relations publiques, Amériques

Tech Data

480.794.7426

wally.campbell@techdata.com

George Troughton

Directeur des communications, Europe

Tech Data

Mobile : 0034 615 841 745

Téléphone : 0034 93 297 0222

george.troughton@techdata.eu

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/620622/Tech_Data_Logo.jpg

SOURCE Tech Data Corporation

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 22:34 et diffusé par :