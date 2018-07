disguise nomme Bill Collis au poste de président du conseil d'administration







disguise est heureuse d'annoncer que Bill Collis a été nommé président du conseil d'administration. Il apporte à son nouveau poste une vaste expérience dans l'industrie du cinéma et de la vidéo : Bill était précédemment PDG et président du conseil de The Foundry, qu'il a dirigée pendant plus de dix ans. Bill a construit The Foundry par le biais d'une transformation organique qui a fait passer la structure d'éditeur londonien de logiciels d'effets visuels très ciblés à une force mondiale en plein essor, spécialisée dans le développement et la distribution d'outils de postproduction média et de technologie de conception de produits.

Bill travaille actuellement avec plusieurs sociétés soutenues par des capitaux privés où il exerce des fonctions de président du conseil d'administration ou de directeur. Il est président de Random42 et siège aux conseils de Cubic Motion et d'Exocad.

« Nous avons le plaisir incommensurable d'avoir la chance de travailler avec Bill, car il possède une expérience étonnante où se côtoient la technique, le commercial et les investissements. Peu de gens ont les qualifications et la réputation que Bill s'est forgé au fil des ans dans cette industrie », déclare Ash Nehru, le fondateur de disguise.

disguise, anciennement d3 Technologies, a été fondée en 2013 par Ash Nehru et ses deux associés commerciaux. L'entreprise travaille désormais avec certains des designers visuels les plus talentueux au monde qui contribuent à des tournées de concerts de groupes comme U2, les Rolling Stones, Beyoncé, Lady Gaga et Ed Sheeran, au festival californien de musique et d'arts Coachella, à plusieurs spectacles du West End londonien et de Broadway comme Frozen et Harry Potter, à un nombre croissant de films hollywoodiens et de décors de télédiffusion en direct, ainsi qu'à de nombreux évènements d'entreprise et de divertissement.

disguise dispose de bureaux à Londres, Hong Kong, New York et Shanghai, et prévoit d'ouvrir d'autres bureaux internationaux, notamment à Los Angeles en septembre. Suite à l'investissement privé que Livingbridge a effectué à la fin de l'année dernière, disguise a des plans ambitieux pour accroître sa présence mondiale et sa part de marché, ainsi que pour s'implanter dans de nouveaux secteurs verticaux, notamment le cinéma et les émissions. Cet investissement profitera également au lancement de nouveaux produits, qui porteront à la fois sur des logiciels et du matériel.

« Après avoir connu une période remarquable de croissance et d'acceptation de nos produits dans le monde entier, nous avons hâte de voir Bill nous aider à faire monter disguise de quelques crans et nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que nous allons faire ensemble », ajoute Fernando Kufer, PDG de disguise.

Bill déclare quant à lui : « Je suis ravi de rejoindre Ash, Fernando et le reste de l'équipe de disguise. disguise est clairement le leader du marché des logiciels créatifs et des serveurs de médias dans le secteur des tournées de concerts et des évènements en direct, et elle est en pleine expansion sur les marchés du cinéma et des émissions. Cela a permis une croissance spectaculaire l'année dernière, et j'espère aider l'équipe à continuer sur cette voie dans les années à venir ».

Les compétences en encadrement de Bill lui ont valu le prix de l'entrepreneur de l'année décerné par Ernst & Young en 2012. Il est titulaire d'un doctorat en traitement des signaux et détient de nombreux brevets, un important crédit dans un long-métrage, ainsi qu'un prestigieux prix scientifique et technique de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour sa contribution technologique au cinéma.

À propos de disguise

disguise construit la prochaine génération d'outils collaboratifs pour aider les artistes et les technologues à réaliser leur vision. Vous pouvez utiliser l'outil de conception de spectacles entièrement basé sur des logiciels de disguise pour visualiser, concevoir et ordonner des projets, où que vous soyez. Puis, au moment de la livraison, vous pouvez choisir l'une de leurs options matérielles avec la quantité de puissance nécessaire pour transformer votre concept en une création de manière fluide. Pour en savoir plus, rendez-vous sur disguise.one

