BYE BYE WORLD lance un projet de financement participatif pour BIG CLAPPER, un robot qui attire les clients à coup sûr avec des applaudissements réalistes et amusants

TOKYO, 9 juillet 2018 /PRNewswire/ -- BYE BYE WORLD Inc., qui a son siège à Shinagawa, Tokyo, a lancé un projet de financement participatif le 6 juillet pour BIG CLAPPER, un robot qui génère de l'enthousiasme avec ses applaudissements, n'importe où et n'importe quand.

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201807055698-O1-o8f9GE6L)

(Vidéo : https://youtu.be/DXtsEF7Oxyc)

Pour plus de détails, rendez-vous sur : https://www.bigclapper.com/

BIG CLAPPER, conçu spécifiquement pour égayer les gens, utilise la technologie pour créer des applaudissements réalistes avec des mains souples. Il attire l'attention des gens en applaudissant de façon très naturelle et les interpelle avec une voix adorable. Il est efficace pour attirer les clients, faire de la publicité et générer de l'enthousiasme.

Les pré-commandes ont commencé en août 2017 au Japon et étaient limitées à 100 unités, mais le nombre de commandes a surpassé de loin les attentes. BYE BYE WORLD a exposé BIG CLAPPER à CES 2018, le plus important salon mondial de l'électronique, et la réponse a été extraordinaire. La société croit donc fermement en l'attrait universel de BIG CLAPPER, qui ravit les gens en les applaudissant et en leur parlant. Dans le but de commercialiser le produit pour les États-Unis et les pays de l'UE, des investisseurs sont sollicités depuis le 6 juillet via un financement participatif basé sur les préventes, dans lequel le produit fini est offert aux contributeurs comme retour sur investissement. Le projet prendra fin à 23 h 59 le 5 septembre. L'unité de contribution a été fixée à 500 000 yens et 25 unités sont sollicitées au total. Si l'objectif de financement est atteint, l'expédition du produit en retour est prévue pour mars 2019. Le financement participatif est mené via Kickstarter.

URL Kickstarter : http://www.byebyeworld.co.jp/ks

Caractéristiques de BIG CLAPPER :

Les applaudissements sont un langage universel. Ils peuvent attirer l'attention des gens, les encourager, égayer l'ambiance et susciter des émotions positives. BIG CLAPPER est capable d'enchanter les gens du monde entier avec ses mains souples, parfaites pour applaudir. En outre, son allure très sympathique et sa voix adorable, qui accompagne le mouvement de ses lèvres, font plaisir aux gens et laissent un impact inoubliable. BIG CLAPPER peut être utilisé partout où les gens se rassemblent, et il est donc fourni équipé de plus de 500 types de parole et plus de 30 types de performances. Il convient donc à une large gamme de situations. Quand BIG CLAPPER est connecté à l'application dédiée pour iOS ou Android, il ne cesse d'amuser.

À propos de BYE BYE WORLD Inc.

BYE BYE WORLD Inc., dirigée par Masato Takahashi, est une société de technologie et de conception créative qui fabrique des robots et des jouets très divertissants.

Pour plus de détails, rendez-vous sur son site Web : https://www.bigclapper.com/

Distributeur à l'étranger : HIROMORI INC.

À propos de HIROMORI INC.

HIROMORI INC. est une société de production et de marchandisage qui est axée sur la « Creation for Excitement » depuis 70 ans.

Pour plus de détails, rendez-vous sur son site Web : http://www.hiromori.com/english/

