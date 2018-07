Sports Experts et Atmosphère déménagent en grand aux Promenades Beauport!







BEAUPORT, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les Promenades Beauport renforcent leur positionnement auprès de la jeune famille active de l'est de la Capitale, avec l'ouverture prochaine de Sports Experts et Atmosphère. En effet, c'est à l'automne prochain que le magasin de près de 25?000 pieds carrés ouvrira ses portes dans un tout nouvel emplacement. L'ouverture est prévue pour la mi-novembre 2018.

«?Depuis plusieurs années, nous avions l'objectif de construire dans la portion plus à l'est de la région un nouveau magasin beaucoup plus grand et au design actuel pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Nous sommes implantés à Beauport depuis 20 ans et nous sommes très heureux de pouvoir réaliser ce projet?; les clients nous ont toujours été fidèles et nous ont permis d'atteindre d'excellents résultats au fil des ans. Pour nous, c'est une façon de les remercier en leur proposant un magasin nouvelle génération, d'une superficie triplée, totalement repensé et innovateur!?», nous indique M. Martin Boucher, président-directeur général de Groupe Boucher Sports.

Ce projet représente pour le Groupe Boucher un investissement de près de 3 millions de dollars, en plus des inventaires. Il permettra la création d'environ 20 emplois.

«?Nous sommes fiers d'accueillir un détaillant qui répond aux demandes grandissantes de notre clientèle, mais également aux nouvelles exigences et intérêts des consommateurs, recherchant un mode de vie actif. L'arrondissement de Beauport a investi énormément dans le secteur sportif, nous n'avons qu'à penser notamment au Stade Marc-Simoneau, au déménagement et à l'agrandissement de la piscine de Giffard. Nous sommes heureux d'avancer dans la même direction en offrant un mix détaillants des plus intéressants?», mentionne Caroline Lacroix, Vice-présidente communications et marketing chez Cominar.

Le développement se poursuit

Ce nouveau magasin s'inscrit dans le cadre d'un plan de développement soutenu et visant à répondre aux attentes des clients en matière de magasinage tout en s'adaptant à la réalité numérique du monde d'aujourd'hui. «?Le Groupe poursuit son développement et d'autres projets similaires importants seront annoncés dans les prochains mois?», soutient le président du Groupe.

À propos du Groupe Boucher Sports

Le Groupe Boucher Sports compte aujourd'hui plus de 835 employés et il est le plus important franchisé de FGL Sports Ltée, division de Canadian Tire. Il possède et opère 25 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, Hockey Experts et Entrepôt du Hockey, ce qui en fait l'un des chefs de file dans la vente d'équipements, de vêtements et chaussures de sport et de plein air au Québec. Le Centre de Services du Groupe est situé à Québec.

À propos de Cominar

Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 430 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 38,2 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Québec, Montréal et Ottawa. Cominar a pour objectif de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier

