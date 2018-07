Adlai Nortye annonce un accord de licence mondial pour le Buparlisib (BKM120)







HANGZHOU, Chine, 11 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. (« Adlai Nortye » ou « la Société »), une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte et à la commercialisation de nouveaux médicaments destinés à l'oncologie et à l'immuno-oncologie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence mondial (« l'Accord ») avec Novartis Pharma AG, une société pharmaceutique mondiale. Selon les termes de l'accord, et exception faite de certains droits détenus par Novartis Pharma AG, Adlai Nortye détiendra les droits exclusifs de développement et de commercialisation du buparlisib dans le monde entier pour toutes les utilisations thérapeutiques, prophylactiques et/ou diagnostiques chez l'homme.

Le buparlisib (BKM120) est un inhibiteur du pan-PI3K administré par voie orale, qui cible toutes les isoformes de l'enzyme PI3K de classe 1 et qui est actif dans les tumeurs hématologiques malignes et les tumeurs solides. Il a fait preuve d'une efficacité prometteuse quand il est administré en combinaison avec le paclitaxel dans le cadre du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) et il a reçu la désignation « Fast-Track » (procédures accélérées) de la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux.

« L'association du buparlisib et du paclitaxel a démontré une plus grande efficacité clinique et un profil d'innocuité acceptable chez les patients souffrant de HNSCC, par rapport à la seule administration du paclitaxel », a déclaré le Dr Lars Birgerson, directeur du développement d'Adlai Nortye, par ailleurs président-directeur général d'Adlai Nortye USA Inc. « Nous croyons que le buparlisib sera un autre élément clé dans la poursuite du développement de notre portefeuille de produits oncologiques et qu'il recèle un grand potentiel pour de futures applications dans le traitement du cancer. »

« Le buparlisib a été largement profilé dans le cadre du cancer du sein et d'autres types de tumeurs. Lorsqu'il est combiné à d'autres traitements, le buparlisib fait preuve d'une efficacité anticancéreuse impressionnante pour le HNSCC », a déclaré Carsten Lu, PDG d'Adlai Nortye. « Il représente de très bonnes perspectives de commercialisation lorsqu'il est combiné au paclitaxel, et nous prévoyons de mener des essais cliniques portant sur la combinaison du buparlisib et du traitement par inhibiteur du point de contrôle immunitaire. »

À propos d'Adlai Nortye

Adlai Nortye est une société biopharmaceutique à vocation scientifique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de nouveaux médicaments destinés à l'oncologie et à l'immuno-oncologie. Nous nous sommes fixé pour mission d'améliorer la vie des patients en identifiant et en acquérant des médicaments innovants et différenciés qui aident les gens à vivre mieux et plus longtemps. Grâce à une collaboration étroite avec des partenaires mondiaux, nous nous sommes fait une place de choix dans les domaines de l'immuno-oncologie et de l'oncologie et nous avons plusieurs programmes en cours, qui vont du début du stade préclinique à la phase 3.

Pour en savoir plus sur Adlai Nortye, rendez-vous sur : http://www.adlainortye.com/en.php

