Avis aux médias - Le ministre MacAulay visite l'Alberta dans le cadre de la tournée « Agriculture canadienne en croissance »







OTTAWA, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay visitera l'Alberta dans le cadre de la tournée « Agriculture canadienne en croissance » pour rencontrer des agriculteurs et des représentants d'agroentreprises et recueillir leurs idées sur les façons de tirer parti des nouvelles possibilités de croissance du secteur. Il sera à Calgary pour participer au petit déjeuner aux crêpes du Stampede et pour annoncer un investissement dans l'industrie canadienne du boeuf. Le ministre MacAulay assistera également à la réception agricole internationale du Stampede et visitera quelques granges du Stampede. Il rencontrera aussi des représentants de la Canadian Cattlemen's Association, de la Canada Malting Company et une délégation des Émirats arabes unis.

Événement

Disponibilité aux médias. Le ministre rencontrera des participants lors d'un petit déjeuner aux crêpes.

Date

11 juillet 2018

Heure

8 h 30 (heure locale)

Lieu

Grandstand Courtytard

Calgary Stampede Grounds

1410 rue Olympic Sud-Est

Calgary (Alberta)

Événement

Annonce

Date

11 juillet 2018

Heure

10 h (heure locale)

Lieu

Nutrien Western Event Centre

(Cattle Trail Presentation Area)

Stampede Trail Sud-Est

Calgary (Alberta)

Suivez le ministre sur Twitter pendant sa tournée : @AAC_Canada, #CroissanceAgCan

Événement

Le ministre MacAulay participera dans une causerie près du feu avec Oneil Carlier, ministre de l'Agriculture et des Forêts de l'Alberta, et Dave Sibbald, président et président du conseil d'administration du Calgary Stampede.

Date

Le 11 juillet 2018

Heure

19 h 15 (heure locale)

Lieu

Salle Palomino, Centre BMO

20, Roundup Way Sud-Ouest

Calgary (Alberta)

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 18:12 et diffusé par :