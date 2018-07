Spin Master continue d'étendre son réseau international grâce à des opérations directes en Russie, en Suisse, en Autriche et en Grèce







TORONTO, July 10, 2018 /PRNewswire/ --

Spin Master Corp. (TSX: TOY) http://www.spinmaster.com, une société internationale de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants, a annoncé l'expansion de son réseau en Europe, dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, et vendra directement aux principaux détaillants en Russie, Suisse, Autriche et Grèce en 2019.

« L'expansion internationale est au coeur de la stratégie de développement de Spin Master, et l'Europe a été une source importante de croissance pour nous au cours des dernières années », a déclaré Ben Gadbois, président et chef des opérations de Spin Master. « Nous adoptons une approche mesurée pour l'exécution de notre expansion internationale. La Russie, la Suisse, l'Autriche et la Grèce représentent d'importantes opportunités de pénétration du marché qui contribuent notre objectif à long terme consistant à augmenter considérablement notre portée ailleurs qu'en Amérique du Nord. »

Spin Master a créé une filiale russe, Spin Master Rus LLC, et commencera la distribution directe début 2019. Les activités de vente et de marketing seront supervisées par Andrey Savchenko, directeur général pour la Russie. Les opérations russes de Spin Master seront basées à Moscou.

Spin Master desservira directement les marchés suisse et autrichien ainsi que le marché grec par l'intermédiaire des bureaux existants en Allemagne et en Italie, respectivement.

« Notre renommée mondiale croissante nous a permis d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents locaux ayant une connaissance approfondie des industries du jouet et du divertissement destiné aux enfants dans chacun de nos nouveaux territoires, ce qui a permis à Spin Master de continuer sur la voie de la réussite », déclare Anton Rabie, co-PDG de Spin Master.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX : TOY ; http://www.spinmaster.com) est une société de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences de brevets et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement novateurs. Spin Master est renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a été nommée 96 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) par la Toy Industry Association (TIA) et a été récompensée 28 fois dans diverses catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année (un meilleur palmarès que tous ses concurrents). À ce jour, Spin Master a produit six séries télévisées. On peut citer le succès en 2007 de Bakugan Battle Brawlers et celui de PAW Patrol, diffusé actuellement dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde. Spin Master emploie plus de 1 600 personnes dans le monde avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Viêt Nam et en Australie.

Médias : Tara Tucker, vice-présidente des communications commerciales mondiales, mediarelations@spinmaster.com; +1-416-364-6002 - Investisseurs : Karoline Hunter, directrice principale et avocate générale associée, KarolineH@spinmaster.com

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 17:38 et diffusé par :