Échangeur des autoroutes 13 et 40 à Montréal (arr. de Saint-Laurent) - Entraves au cours de la fin de semaine du 13 juillet 2018







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que dans le cadre de la reconstruction et de la réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 13 au-dessus de l'autoroute 40 et du chemin Saint-François, il procédera à la fermeture de la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest au cours de la fin de semaine du 13 juillet.

Fermeture de la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest dans le secteur de l'échangeur, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Par défaut, l'accès à l'autoroute 13 en direction sud depuis l'autoroute 40 en direction ouest sera fermé. L'accès à l'autoroute 40 en direction ouest depuis l'autoroute 13 en direction nord sera également fermé selon le même horaire.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

À noter :

La fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 13 en direction sud vers la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction est, qui devait durer quelques semaines, se poursuivra jusqu'en 2021. À la suite de cette fermeture prévue pour quelques semaines, le chantier aurait exigé une autre fermeture similaire, beaucoup plus longue cette fois. Cette nouvelle entrave a été devancée.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

