Soutien aux festivals et événements métropolitains - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international Nuits d'Afrique

MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 399 400 $ pour soutenir le 32e Festival international Nuits d'Afrique, qui se tient à Montréal du 10 au 22 juillet 2018.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine St-Pierre, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Créé en 1987, le Festival international Nuits d'Afrique propose une programmation diversifiée qui met à l'honneur la richesse de l'héritage musical africain. Dans une ambiance animée, Montréalais et visiteurs peuvent apprécier un vaste répertoire de musiques issues notamment de l'Amérique, de l'Afrique et des Antilles. Cet événement attire des artistes internationaux de renom, en plus de servir de tremplin aux jeunes talents.



« Cette belle célébration de renommée internationale souligne la diversité du patrimoine culturel qui prévaut au Québec. Elle favorise les rencontres et les échanges entre les cultures, dans une atmosphère chaleureuse et festive qui encourage la créativité. Les nombreux spectacles, qui constituent une vitrine exceptionnelle pour les artistes d'ici, sont autant d'occasions de se rassembler pour affirmer la richesse culturelle de notre société. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Événement d'importance qui anime le Quartier des spectacles, le Festival international Nuits d'Afrique engendre des retombées économiques considérables pour Montréal. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce rendez-vous musical, qui reflète l'ouverture, le dynamisme et la richesse artistique de notre métropole et qui contribue à faire de Montréal une métropole se démarquant à l'international. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le Festival international Nuits d'Afrique fait partie de ces projets qui bonifient l'offre touristique de la métropole tout en stimulant son économie. J'invite les participants à venir découvrir le talent des musiciens du Québec et d'ailleurs, à s'imprégner de l'ambiance festive de l'événement et à pour parcourir les rues de Montréal pour profiter des attraits touristiques qu'elles recèlent. Voilà assurément une autre belle façon de vivre la saison estivale! »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Festival international Nuits d'Afrique s'inscrit directement dans l'esprit de la Politique internationale du Québec visant à promouvoir la créativité, la culture, le savoir et la spécificité du Québec. Il a réussi à se forger une place de choix sur le marché international de la musique du monde; le gouvernement du Québec est fier d'y contribuer. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie



Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival la somme de 148 900 $ en vertu du programme Soutien à la mission 2017-2018 - Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde au festival la somme de 148 900 $ en vertu du programme Soutien à la mission 2017-2018 - Événements nationaux et internationaux. Le Secrétariat à la région métropolitaine, qui relève du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, contribue au festival à hauteur de 135 000 $. La somme provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme lui verse un montant de 115 000 $ par l'intermédiaire de son Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie accorde pour sa part un montant de 500 $ au festival.

