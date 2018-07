Roof Line Garden une oeuvre aux couleurs du drapeau britannique embellit le toit du Musée de la civilisation







QUÉBEC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - On sait que depuis le 16 mai dernier, le Musée de la civilisation est imprégné de la culture londonienne et de ses symboles emblématiques en raison de la présentation de l'exposition Ici Londres. Après le Big Ben, l'indication de la station de métro « Station Musée » et la toute récente cabine téléphonique virtuelle mettant en vedette Winston Churchill, voici que les couleurs du drapeau britannique se déploient sur le toit de l'institution par le biais de l'oeuvre d'art Roof Line Garden, une réinterprétation de Line Garden installée chaque année depuis 2014 au Festival international de jardins sur le site des Jardins de Métis, à Grand-Métis.

Conçue par les designers-artistes canadiens Julia Jamrozik et Coryn Kempster, l'oeuvre forme un dôme haut en couleur composé de milliers de longs rubans suspendus à une structure de métal. Les visiteurs sont appelés à s'y installer, bien calés dans de gros coussins, pour vivre une expérience à la fois visuelle et auditive, cinétique ou parfaitement calme grâce au bruissement des rubans variant selon l'intensité de la lumière et du vent.

Cette ferme volonté d'embellissement de ses terrasses démontrée par l'institution muséale a tellement séduit la famille Gemma Ampleman et Gilles Marcotte qu'elle a offert une généreuse contribution à la Fondation du Musée de la civilisation, afin que les démarches soient poursuivies au cours des prochaines années. L'inauguration de l'oeuvre Roof Line Garden était l'occasion parfaite pour dévoiler une plaque de reconnaissance en son honneur.

Citations :

« L'installation de cette oeuvre complète admirablement bien les déclinaisons originales de notre offre estivale. Une mise en valeur artistique dynamique extérieure incitant le visiteur à découvrir cette partie plus méconnue de notre bâtiment ajoute à son expérience un aspect inédit. Je me réjouis doublement de cette collaboration avec les Jardins de Métis et de l'appui que nous donne la famille Gemma Ampleman et Gilles Marcotte dans ces efforts d'embellissement et d'accessibilité qui nous permettent de nous distinguer davantage. »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la civilisation

« Je suis très heureux que le Festival international de jardins, présenté aux Jardins de Métis depuis 19 ans, exporte à Québec le travail des concepteurs Julia Jamrozik et Coryn Kempster. Je suis persuadé que le public va aimer cette expérience immersive très colorée, comme ce fut le cas à Métis depuis quatre ans. Cette première édition de Métis-sur-Québec, en collaboration avec le Musée de la civilisation, nous réjouit d'autant plus qu'elle a séduit de généreux donateurs afin que les terrasses puissent être embellies et animées dans les prochaines années. Il nous fera plaisir de faire voyager d'autres créations depuis Métis jusqu'à Québec. »

Alexander Reford, directeur, Jardins de Métis

Faits saillants :

Julia Jamrozik et Coryn Kempster sont des artistes et designers canadiens basés à Buffalo, dans l'État de New York . Julia est professeure adjointe au département d'architecture de l'Université de Buffalo, et Coryn est professeur auxiliaire adjoint. Travaillant en collaboration depuis 2003, ils s'efforcent de créer des objets, des espaces et des situations qui transfigurent le quotidien de façon ludique et hautement stimulante. Leur travail a été récompensé par le League Prize de l'Architecture League de New York en 2018;

est une présentation du Musée de la civilisation avec la collaboration du Festival international de jardins sur le site des Jardins de Métis; Ce projet a reçu le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec;

Roof Line Garden est présentée dans le cadre du 30e anniversaire du Musée de la civilisation, événement bénéficiant d'une aide financière du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Liens connexes :

