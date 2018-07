Mise à jour - Avis - Rappel de plusieurs médicaments contenant du valsartan en raison d'une contamination potentiellement cancérogène







Mise à jour de la liste des produits touchés

OTTAWA, le 10 juill. 2018 /CNW/ -

Enjeu : Plusieurs médicaments contenant l'ingrédient valsartan font l'objet d'un rappel par leurs fabricants. Une impureté, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), a été trouvée dans le valsartan utilisé dans ces produits. Le valsartan a été fourni par Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. La NDMA est une substance potentiellement cancérogène pour l'humain, ce qui signifie qu'elle pourrait causer le cancer en cas d'exposition à long terme. Cinq entreprises ont des produits visés par le rappel (voir le tableau ci-dessous).

Les médicaments contenant du valsartan sont prescrits aux patients qui font de l'hypertension afin de prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ces médicaments sont également utilisés chez les patients qui ont récemment eu une insuffisance cardiaque ou une crise cardiaque.

Qui est touché?

Les consommateurs qui utilisent les produits contenant du valsartan qui figurent dans le tableau ci-dessous.

Produits visés

Nom du produit/ingrédient pharmaceutique actif DIN Concentration Numéro de lot COMPRIMÉS TEVA-VALSARTAN/HCTZ PP 30 comprimés 02357046 320/25 mg 35212731R COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN DE 40 MG FC 100 comprimés 02337487 40 mg K47338 COMPRIMÉS ACTVALSARTAN DE 80 MG FC 100 comprimés 02337495 80 mg K45370 COMPRIMÉS ACTVALSARTAN DE 80 MG FC 100 comprimés 02337495 80 mg K47652 COMPRIMÉS ACTVALSARTAN DE 80 MG FC 100 comprimés 02337495 80 mg K47653 COMPRIMÉS ACTVALSARTAN DE 80 MG FC 100 comprimés 02337495 80mg K47654 COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN de 160MG FC 100 comprimés 02337509 160 mg K39691 COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN de 160MG FC 100 comprimés 02337509 160 mg K44167 COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN de 160MG FC 100 comprimés 02337509 160 mg K47657 COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN de 160MG FC 100 comprimés 02337509 160 mg K47658 COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN de 320MG FC 100 comprimés 02337517 320 mg K44166 COMPRIMÉS ACT-VALSARTAN de 320MG FC 100 comprimés 02337517 320 mg K45371 SANDOZ VALSARTAN de 40 MG 02356740 40 mg Tous les lots SANDOZ VALSARTAN de 80 MG 02356759 80 mg Tous les lots SANDOZ VALSARTAN de 160 MG 02356767 160 mg Tous les lots SANDOZ VALSARTAN de 320 MG 02356775 320 mg Tous les lots VALSARTAN de SANIS de 40 MG 02366940 40 mg Tous les lots VALSARTAN de SANIS de 80 MG 02366959 80 mg Tous les lots VALSARTAN de SANIS de 160 MG 02366967 160 mg Tous les lots VALSARTAN de SANIS de 320 MG 02366975 320 mg Tous les lots VALSARTAN de PRO DOC LIMITEE de 40 MG 02367726 40 mg Tous les lots VALSARTAN de PRO DOC LIMITEE de 80 MG 02367734 80 mg Tous les lots VALSARTAN de PRO DOC LIMITEE de 160 MG 02367742 160 mg Tous les lots VALSARTAN de PRO DOC LIMITEE de 320 MG 02367750 320 mg Tous les lots SIVEM PRODUITS PHARMACEUTIQUES ULC VALSARTAN de 40 mg 02384523 40 mg Tous les lots VALSARTAN de SIVEM PRODUITS PHARMACEUTIQUES de 80 mg 02384531 80 mg Tous les lots VALSARTAN de SIVEM PRODUITS PHARMACEUTIQUES de 160 mg 02384558 160 mg Tous les lots VALSARTAN de SIVEM PRODUITS PHARMACEUTIQUES de 320 mg 02384566 320 mg Tous les lots

Ce que doivent faire les consommateurs

Continuez de prendre votre médicament s'il contient du valsartan, à moins que votre médecin ou votre pharmacien ne vous ait dit d'arrêter.

Si vous prenez un médicament contenant du valsartan, parlez à votre pharmacien qui peut vous dire si votre médicament fait l'objet d'un rappel.

Si vous avez utilisé un produit visé par le rappel, communiquez avec votre professionnel de la santé dès que possible pour discuter des options de traitement.

Si vous participez à un essai clinique avec un produit contenant du valsartan et que vous avez des questions, parlez au médecin qui vous traite pendant l'essai.

Signalez les effets indésirables (effets néfastes) des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou enles signalant en ligne, par courrier ou par télécopieur.

en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou enles signalant en ligne, par courrier ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675, ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille les rappels des entreprises. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont signalés, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens au besoin.

