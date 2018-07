Le Réseau FADOQ appuie la demande de recours collectif contre les CHSLD







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ partage la vision du Conseil pour la protection des malades à l'origine de sa demande de recours collectif contre tous les CHSLD du Québec.

Depuis plus de 10 ans, le Réseau FADOQ dénonce les piètres conditions de vie imposées aux résidents des CHSLD. À coups d'entrevues, de communiqués, de mémoires et de conférences de presse, le Réseau est intervenu pour que les résidents des CHSLD puissent avoir le minimum décent :

de la nourriture convenable;

plus d'un bain par semaine;

de la climatisation en période de canicule;

autant de couches que leur état le requiert;

des prestations de services plus humaines;

des installations décentes;

une caméra de surveillance dans leur chambre s'ils le souhaitent;

des stationnements gratuits;

des loisirs.

Le Réseau FADOQ a aussi dénoncé les divorces en blanc et les séparations involontaires de couples qui ne pouvaient payer le coût des chambres, comme il a dénoncé le manque de places en CHSLD.

« Depuis des années, pour chaque petit gain, il a fallu des batailles sans fin, des reportages explosifs dans les médias. Et il y a encore tellement de luttes à mener », déplore le président du Réseau FADOQ, Maurice Dupont.

« Il est dommage que le gouvernement soit toujours en mode réaction. Est-ce qu'il faudra un recours collectif pour le forcer à prendre ses responsabilités et à s'occuper convenablement des personnes les plus vulnérables de notre société? Chose certaine, le Réseau FADOQ entend suivre ce dossier de très près », ajoute M. Dupont.

Avec plus d'un demi-million de membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

