La Banque Nationale remet des bourses de persévérance scolaire à 42 élèves de l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA,QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est heureuse d'avoir remis des bourses de persévérance scolaire à 42 élèves de niveau secondaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Les bourses ont été remises en mains propres par des employés de la Banque Nationale ayant participé à la dernière édition du Tour cycliste Roulons pour la jeunesse. L'événement tenu le 7 septembre 2017 avait permis d'amasser plus de 10 000 $ au profit du programme de bourses de persévérance scolaire de la région.

Faits saillants

Des employés de la Banque Nationale de l'Abitibi-Témiscamingue ont profité de la fin des classes pour remettre des bourses de persévérance scolaire de 250 $, 500 $ ou 1000 $ à 42 élèves de niveau secondaire de la région.

L'ensemble des bourses de persévérance scolaire ont été financées par les fonds amassés au cours de la 2 e édition du Tour cycliste Roulons pour la jeunesse tenu en Abitibi-Témiscamingue le 7 septembre 2017.

édition du Tour cycliste tenu en Abitibi-Témiscamingue le 7 septembre 2017. Chaque récipiendaire s'est distingué par sa capacité à maintenir ou améliorer ses résultats scolaires malgré certaines contraintes ou difficultés.

Cette année, la 3e édition du Tour cycliste Roulons pour la jeunesse aura lieu le 6 septembre 2018. L'objectif est d'amasser 12 500 $ pour la même cause.

Citation

«Le programme de bourses de persévérance scolaire est une occasion unique d'encourager les jeunes à poursuivre leurs efforts académiques malgré les difficultés. Avoir la possibilité de faire une différence pour 42 jeunes de notre région nous motive à persévérer dans cette activité. Nous sommes très heureux de récompenser leur détermination et d'être présents pour leur remettre les bourses et témoigner de leur fierté. D'ailleurs, la Banque Nationale roulera encore cette année pour la cause», a mentionné André Lesage, vice-président régional - Abitibi-Témiscamingue.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 256 milliards de dollars au 30 avril 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 22 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

