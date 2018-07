Réserve faunique de Portneuf - 11 chalets neufs accessibles à l'année







QUÉBEC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Portneuf, M. Michel Matte, au nom de son collègue ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, et le vice-président-exploitation, secteur faunique de la Sépaq, M. Dave Boulet, annoncent un investissement de 5 millions $ pour différents projets dans la réserve faunique de Portneuf.

«?La réserve faunique de Portneuf est un lieu privilégié pour la pratique de la chasse, de la pêche et des sports de plein air. Ces travaux contribueront à stimuler l'économie locale et consolideront l'offre touristique de l'un des produits d'appel les plus porteurs de la région de Portneuf?», s'est réjoui M. Matte.

«?Cet investissement démontre l'engagement concret ainsi que la volonté de notre gouvernement de préserver le patrimoine bâti du réseau de la Sépaq. Cette somme, qui s'ajoute à celles annoncées au cours des dernières semaines, permettra à la population de s'approprier et de profiter du plein potentiel du territoire québécois, et ce, tout en permettant à la relève de s'initier aux joies du plein air?», a déclaré le ministre Luc Blanchette.

«?Les escapades en nature sont une excellente façon de bouger tout en se remplissant les poumons d'air frais. Les bénéfices des activités à l'extérieur sur la santé physique et psychologique ont été amplement démontrés. Il faut connecter la population québécoise à la nature et je suis d'autant plus fier que l'on puisse le faire à proximité de la Capitale-Nationale?», a noté le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et responsable de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

«?La réserve faunique de Portneuf est un réservoir de plaisir. C'est un terrain de jeu exceptionnel à proximité de la ville de Québec. Les investissements permettront d'offrir aux visiteurs une expérience à la hauteur de leurs attentes pendant toute l'année», a insisté le vice-président-exploitation, secteur faunique à la Sépaq, M. Dave Boulet.

Des chalets reconstruits et des accueils remplacés

La somme investie servira à remplacer 11 chalets vieillissants par des constructions neuves, mieux situées, avec un meilleur accès aux lacs et conforme aux normes pour une utilisation hivernale. Ces chalets de modèle standard pourront accueillir quatre personnes. De plus, deux chalets de gardien seront construits pour assurer un encadrement optimal de la clientèle.

L'investissement permettra aussi de remplacer le bureau d'accueil et d'administration de la réserve faunique. Le bureau sera non seulement reconstruit et aménagé afin de mieux répondre aux besoins des visiteurs, il sera aussi rapproché de la route afin d'en faciliter l'accès. Une aire d'hébergement des employés y sera intégrée. Un réaménagement des aires de circulation est également prévu.

La popularité du camping Bellevue ne se dément pas. À preuve, le bureau d'accueil est devenu trop petit pour répondre à l'affluence sans cesse grandissante générée par la popularité du lieu. Il sera ainsi remplacé par un bâtiment neuf et un espace d'hébergement pour les employés y sera annexé.

Réserve faunique de Portneuf Remplacement de 11 chalets

et ajout de deux chalets de gardien 3,3 millions $ Reconstruction du bureau d'accueil

et d'administration de Rivière-à-Pierre, réaménagement des

aires de circulation

et aménagement paysager 1,3 million $ Remplacement de l'accueil du camping Bellevue 450?000 $ TOTAL 5,05 millions $

Retombées économiques pour la région

5,05 M$ d'investissement

52 emplois directs, indirects et induits

4,26 M$ en PIB

0,8 M$ en revenus fiscaux et parafiscaux

