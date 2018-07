Attraction de jeunes personnes immigrantes - Québec annonce un projet-pilote avec la Ville de Victoriaville et les Offices jeunesse internationaux du Québec







VICTORIAVILLE, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Un projet-pilote est mis en oeuvre par la Ville de Victoriaville, en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), afin de favoriser la venue de jeunes personnes immigrantes dans la région et de soutenir leur intégration. Ce projet vise aussi à créer de nouveaux partenariats ainsi qu'à tester une nouvelle façon d'accompagner les municipalités dans l'identification de leurs priorités d'action afin de renforcer leur caractère accueillant et inclusif.

Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. David Heurtel, accompagnés du maire de Victoriaville, M. André Bellavance, et de la directrice, partenariats et développement de LOJIQ, Mme Geneviève Lambert, en remplacement du président-directeur général, M. Michel Robitaille, a annoncé le développement de ce projet ainsi qu'un investissement total de 140 000 $ réparti entre le MIDI (95 000 $) et LOJIQ (45 000 $). Ce soutien financier fait suite aux engagements pris par le gouvernement du Québec annoncés lors du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination le 5 décembre dernier.

Par ailleurs, afin de favoriser la mobilité interrégionale, des jeunes immigrants nouvellement arrivés au Québec auront l'occasion de réaliser des stages professionnels ou des projets d'une durée de 12 semaines à Victoriaville. Un projet de mentorat sera aussi développé pour favoriser l'intégration des personnes nouvellement arrivées dans la municipalité en misant sur un service de réseautage moderne. En collaboration avec LOJIQ, deux personnes ont été initiées à une méthode de travail visant l'amélioration de la cohésion sociale qui s'appuie sur la participation citoyenne, mise au point par le Conseil de l'Europe, méthode qu'elles pourront introduire à Victoriaville. En plus de ces trois projets, une nouvelle méthode d'identification des enjeux locaux en lien avec l'accueil et l'inclusion des personnes immigrantes sera testée avec des acteurs clés de Victoriaville.

Devant la croissance économique la plus forte des 15 dernières années et un faible taux de chômage historique, et considérant que plus de 1,3 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 10 ans au Québec, l'immigration est l'une des solutions pour assurer le développement de nos régions et soutenir le développement économique de nos entreprises. Depuis 2006, les personnes immigrantes ont comblé plus de la moitié de la création nette d'emplois au Québec.

« La mise en oeuvre de ce projet-pilote soutient le travail de nos partenaires et contribue à favoriser l'attraction et la rétention des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité en région, particulièrement les jeunes. Pour y arriver, nous devons nous appuyer sur la relève pour intégrer des pratiques novatrices et du dynamisme à notre approche, grâce à la contribution de nos partenaires. Par leurs actions, ils concrétisent la vision d'avenir pour le Québec, celle d'une société francophone et inclusive qui vise une plus grande prospérité en s'appuyant sur l'immigration et la contribution des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité. C'est ensemble que nous bâtirons le Québec de demain, une société plus prospère, plus ouverte et inclusive. »

David Heurtel, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau

« Le Québec a tout à gagner à acquérir de nouvelles expertises et je suis convaincue que ce nouveau projet, réalisé en partenariat avec les Offices jeunesse internationaux du Québec, favorisera la mobilité interrégionale et offrira de nouvelles perspectives professionnelles et personnelles aux jeunes personnes immigrantes en plus de faciliter leur participation active à la société québécoise. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de l'Acadie

« En offrant du soutien aux personnes immigrantes qui s'installent dans les différentes régions du Québec, nos partenaires contribuent à une meilleure prise en charge de la démarche d'intégration. Je suis convaincu que les actions qui seront déployées dans le cadre de ce projet favoriseront la pleine participation des personnes immigrantes et issues de la diversité au développement et à l'épanouissement de la région. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Lotbinière-Frontenac

« Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) sont fiers de s'associer à ce projet de cohésion sociale innovant du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et de la Ville de Victoriaville. Cette initiative jeunesse s'inscrit parfaitement dans le nouveau programme de mobilité intra-Québec de LOJIQ et dans leur volonté d'être encore plus présents en région. Concrètement, ce sont 10 jeunes professionnels qui seront soutenus dans le cadre de stages en milieu de travail à Victoriaville. »

Michel Robitaille, président-directeur général des Offices jeunesse internationaux du Québec

« C'est un bel honneur pour Victoriaville d'avoir été choisie par le Ministère pour appliquer ce projet-pilote. Ce dernier permettra de concentrer les efforts de tous les acteurs interpellés par le renforcement du caractère accueillant et inclusif de Victoriaville autour des enjeux et des actions priorisées. Dans un contexte de vieillissement de la population et de besoins importants de main-d'oeuvre pour assurer le maintien et le développement de l'économie locale, le développement de collectivités accueillantes et inclusives est évidemment bénéfique. »

André Bellavance, maire de Victoriaville

