La Fondation Air Canada recueille plus de 1 000 000 $ net au profit d'organismes caritatifs canadiens qui aident les enfants

MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le septième tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada a permis d'amasser plus de 1 000 000 $ net pour soutenir des organisations vouées à la santé et au bien-être des enfants au Canada. Le tournoi a eu lieu le lundi 9 juillet au Golf Saint-Raphaël à l'Île Bizard (Québec). Près de 350 personnes provenant de partout dans le monde y ont participé. L'événement consistait en une journée complète de golf suivie d'un cocktail dînatoire et d'une vente aux enchères -- par écrit et en direct -- d'articles donnés par les partenaires du tournoi et les supporteurs de la Fondation Air Canada.

« La générosité remarquable des partenaires et des amis d'Air Canada a encore une fois assuré le succès du tournoi de golf de la Fondation Air Canada et a permis d'amasser plus de un million de dollars, a affirmé Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Nous sommes également très reconnaissants aux employés bénévoles d'Air Canada pour leur travail acharné dans l'organisation et l'animation de cet événement-vedette tenu encore une fois cette année à guichet fermé, ce qui fait en sorte que la majorité des fonds recueillis bénéficieront directement aux enfants dans le besoin. Au nom des enfants et de leurs familles dont les vies sont touchées par la Fondation, je remercie nos loyaux commanditaires, participants et bénévoles de leur générosité et de leur soutien indéfectibles. »

Deux jeunes garçons -- Justin et Kaleb -- qui ont tous les deux bénéficié du soutien de la Fondation Air Canada, ont joué un rôle important pendant le tournoi, en s'occupant du très convoité kiosque de limonade. Ils ont contribué à recueillir un montant record de 11 713,50 $ pour la Fondation, attirant les golfeurs avec leur rafraîchissante limonade par une journée ensoleillée.

C'est avec fierté que la Fondation Air Canada a accueilli AMADEUS comme commanditaire principal de l'événement, qui était appuyé par plus de 100 entreprises et organisations canadiennes, américaines et internationales.

Cette année, les présidents d'honneur étaient :

AAR

Citi

KPMG Air Canada

Jazz SEC

Macquarie Bank Air Georgian

Exxon Mobil

Rockwell Collins SAP Ariba

GA Telesis

Sky Regional Airlines Bell Canada

GE Aviation

Visa Canada Bombardier

HSBC



Marchés des capitaux CIBC

Les Services Airbase Inc.





En tant qu'organisme à but non lucratif dûment enregistré, la Fondation Air Canada a pour mission d'aider les enfants malades à obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin, de réaliser leurs rêves et de réduire la pauvreté infantile.

En 2017, la Fondation Air Canada a versé plus de 5,4 M$ pour soutenir (financièrement et en nature) des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Les dons ont été remis pour soutenir des programmes ou des projets présentés par des organismes caritatifs enregistrés admissibles dont la mission s'aligne sur celle de la Fondation.

Dons en argent

La Fondation Air Canada a fourni un soutien financier totalisant 1 585 300 $ à 50 organismes caritatifs enregistrés au Canada. Parmi les initiatives soutenues, mentionnons que :

Des enfants ayant des besoins spéciaux participant à des camps d'été ont pu profiter d'une expérience plus agréable grâce à l'organisme Reach (Reach for the Rainbow), qui a acheté du matériel adapté afin de garantir leur accessibilité et leur sécurité.

(Reach for the Rainbow), qui a acheté du matériel adapté afin de garantir leur accessibilité et leur sécurité. Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine , par l'intermédiaire de l'organisme Bye-Bye Allergies, a ouvert sa clinique d'immunothérapie pour traiter les graves allergies alimentaires.

par l'intermédiaire de l'organisme a ouvert sa clinique d'immunothérapie pour traiter les graves allergies alimentaires. Les plus grands hôpitaux pédiatriques canadiens ont obtenu d'autres Super Stations grâce au soutien de la Fondation pour l'enfance Starlight Canada .

. Trois écoles autochtones ont pu profiter du soutien du Club des petits déjeuners, qui a financé l'achat de nourriture et de matériel de cuisine.

Aide en nature

La Fondation Air Canada a permis d'assurer le transport aérien pour huit Voyages de rêve au départ de plusieurs villes au Canada ( Halifax , Toronto , Ottawa , Montréal, Calgary , Edmonton , Winnipeg et Vancouver ) pour que des enfants puissent vivre une journée magique à Disney.

( , , , Montréal, , , et ) pour que des enfants puissent vivre une journée magique à Disney. La Fondation a remis 1 348 billets d'avion aller-retour à plus de 350 organismes caritatifs, afin d'appuyer leurs activités de financement.

Elle a conclu un partenariat avec les programmes relatifs aux enfants disparus de la GRC, pour assurer le retour en toute sécurité d'enfants disparus.

Le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada a fait don de plus de 6,65 millions de milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada , pour permettre à des enfants d'avoir accès à des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité.

, pour permettre à des enfants d'avoir accès à des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité. Le programme Véritable Implication Personnelle de la Fondation Air Canada, qui a été conçu pour reconnaître la participation active des employés dans leur collectivité, a remis une paire de billets d'avion à 80 organismes caritatifs pour leurs activités de financement.

Voici des organismes caritatifs soutenus par le programme Véritable Implication Personnelle :

Voici des organismes caritatifs soutenus par le programme Véritable Implication Personnelle : C.-B. - Family Services of the North Shore



C.-B./QC - Société canadienne du cancer



QC - Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal



QC - Families for Children



ON - Kids Connection Haiti



ON - Lésions médullaires Ontario



ON - Société de leucémie et lymphome du Canada (région de l' Ontario )

(région de l' )

ON - Association canadienne du diabète



MB - Manitoba Riding for the Disabled Association Inc.



T.-N.-L. - Newfoundland and Labrador Down Syndrome Society

and Labrador Down Syndrome Society

T.-N.-L. - Young Adult Cancer Canada



AB - Maison Kate Booth de l'Armée du Salut



NB - St. Joseph's Hospital Foundation of Saint John

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre à la fois un soutien financier et non financier, par l'intermédiaire de son service d'aide aux déplacements par avion, à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Les principaux programmes comprennent le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent recevoir des soins médicaux non offerts dans leur région, et le programme Véritable Implication Personnelle, qui reconnaît la participation d'employés d'Air Canada aux activités d'organismes de leurs collectivités en remettant des billets d'avion aux oeuvres caritatives dûment enregistrées, en appui à leurs activités de collecte de fonds. En collaboration avec la société aérienne, la Fondation participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, notamment par le programme Chaque sou compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie de toute devise à bord des avions ou à l'aéroport.

De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent.

Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez le www.aircanada.com/fondation ou consultez en ligne Citoyens du monde, le rapport de développement durable 2016 d'Air Canada, au www.aircanada.com/rvs.

Internet : aircanada.com

