Espèces en péril : un précédent inquiétant pour l'économie canadienne







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les journaux font état ce matin d'un jugement de la Cour fédérale qui donne au gouvernement fédéral toute la latitude pour freiner les projets de développement afin de protéger des espèces en péril, sans égard à la réalité socioéconomique de chaque province.

Une telle décision établit un précédent inquiétant. On a tendance à l'oublier, mais la Loi sur les espèces en péril exige que l'aspect économique soit lui aussi considéré dans la mise en oeuvre des mesures de protection de l'habitat.

«?Ce jugement pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour l'économie canadienne, notamment pour les régions qui vivent de la forêt?», dit Alexandre Moreau, analyste en politiques publiques à l'IEDM. «?La même logique pourrait par exemple mener à l'arrêt de l'exploitation forestière dans l'habitat du caribou forestier, en dépit du coût économique mirobolant.?»

«?Un jugement similaire qui viserait le caribou forestier pourrait mettre 5700 emplois en péril au Québec seulement, soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, en plus d'entraîner des pertes de 740 millions $ pour l'industrie forestière?», de déclarer M. Moreau.

«?Cela revient essentiellement à dire que pour chaque caribou que l'on sauverait, on sacrifierait 72 emplois et 9 millions $ en développement économique, sans garantie de résultat.?»

«?Tout le monde est d'accord pour protéger la diversité. Cependant, les intérêts socioéconomiques des communautés doivent eux aussi être considérés lors de la prise de telles décisions, tel que le prévoit la Loi sur les espèces en péril?», conclut Alexandre Moreau.

* * *

L'IEDM est un organisme de recherche et d'éducation indépendant, non partisan et sans but lucratif. Par ses études et ses conférences, l'IEDM alimente les débats sur les politiques publiques au Québec et partout au Canada en proposant des réformes créatrices de richesse et fondées sur des mécanismes de marché.

SOURCE Institut économique de Montréal

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 13:58 et diffusé par :